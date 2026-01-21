TMAC เคลียร์พื้นที่ทำกินบ้านหนองหญ้าแก้ว พบหลุมกระสุน MB21/เครื่องยิงลูกระเบิด 6 จุด

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจัดชุดปฏิบัติงานลงเคลียร์พื้นที่ทำกินของประชาชนบ้านหนองหญ้าแก้ว พบหลุมกระสุนจากเครื่องยิง BM21 ทั้งที่ระเบิดแล้วและยังไม่ระเบิด 6 จุด
วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หรือ TMAC หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 จัดชุดปฏิบัติงาน EOD ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบพิสูจน์ทราบสรรพาวุธระเบิดและการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ทำกินของประชาชน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ชุดปฏิบัติการ EOD หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 เข้าทำการพิสูจน์ทราบสรรพาวุธระเบิด และการกวาดล้างทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตรวจพบหลุมสรรพาวุธระเบิด BM21/ลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ทำงานแล้วและยังไม่ทำงาน จำนวน 6 จุด ในบริเวณ หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีรายละเอียดดังนี้
- บริเวณ ที่การเกษตรของ นางนิยมฯ พบเป็น หลุม BM21 ทำงานแล้ว
- บริเวณ ที่การเกษตรของ นายขวัญชัยฯ พบเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด 82 มิลลิเมตร ยังไม่ทำงานจึงทำการทำลาย ณ ที่ตรวจพบ
- บริเวณ บ้านนายอำนาจฯ พบเป็น หลุม BM21 ทำงานแล้ว
- บริเวณ บ้านนางนิยมฯ พบเป็น หลุม BM21 ทำงานแล้ว
- บริเวณ ที่การเกษตร นายประดุลย์ฯ พบเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด 82 มิลลิเมตร ยังไม่ทำงานจึงทำการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายไปทำลาย ณ จุดปลอดภัย
- บริเวณ ที่การเกษตร นายสุชาติฯ พบเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด 82 มิลลิเมตร ยังไม่ทำงานจึงทำการทำลาย ณ ที่ตรวจพบ
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา