“บก.ลายจุด” โพสต์ชี้แจงรับข้อมูลคลาดเคลื่อนคดีซื้อเสียงปี 38 ขอโทษ หลังทราบถูก “เนวิน” ฟ้องหมิ่น

“สมบัติ บุญงามอนงค์” หรือ “บก.ลายจุด” นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ยอมรับให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบุคคลในคดีซื้อเสียงปี 38 พร้อมขอโทษและแก้ไข หลังทราบข่าว “เนวิน” มอบอำนาจให้ “ศุภชัย ใจสมุทร” ดำเนินคดีหมิ่นประมาท ยืนยันข้อเท็จจริงส่วนอื่นเป็นการนำเสนอโดยสุจริต
วันนี้ (21 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “สมบัติ บุญงามอนงค์” หรือที่รู้จักในชื่อ “บก.ลายจุด” นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักกิจกรรมสังคมชาวไทย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีทราบจากสื่อมวลชนว่า ทางคุณเนวินได้มอบหมายให้ นายศุภชัย ใจสมุทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องตนในคดีหมิ่นประมาท
บก.ลายจุด ระบุว่า คดีดังกล่าวมีที่มาจากการเขียนบทความเกี่ยวกับข่าวการซื้อเสียงเมื่อปี 2538 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.ต.เสรี เตมียเวส (ยศในขณะนั้น) ได้จับกุมบุคคลที่นำธนบัตรฉบับละ 100 บาท และ 20 บาท เย็บติดกัน พร้อมใบแนะนำผู้สมัคร สส. แนบไปด้วย
อย่างไรก็ตาม บก.ลายจุด ยอมรับว่า ตนได้ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนในประเด็นความสัมพันธ์ของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง โดยระบุว่าเป็นน้องสาวและน้องเขยของคุณเนวิน ซึ่งไม่ถูกต้อง พร้อมขอยอมรับความผิดพลาด ขอโทษ และแก้ไขข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ บก.ลายจุด ยังยืนยันว่า ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ในคดียังคงเป็นไปตามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏ และเป็นการนำเหตุการณ์สำคัญทางสังคมมาเล่าสู่สาธารณะด้วยความสุจริต พร้อมระบุว่า หากการนำเสนอข้อมูลของตนก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่เป็นข้อเท็จจริง ก็ยินดีรับผิดชอบตามกระบวนการทางกฎหมาย