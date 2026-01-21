กองทัพบกจารึกชื่อทหารกล้า 43 นาย เสียชีวิตจากการสู้รบไทย-กัมพูชา บนกำแพงอนุสรณ์ บก.ทบ.

กองทัพบกจัดพิธีจารึกชื่อทหารผู้เสียสละจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งสองห้วงเวลาในปี 2568 รวม 43 นาย ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก พร้อมวางพวงมาลารำลึกถึงวีรกรรมในงานวันกองทัพบก
วันนี้ (21 ม.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) กองทัพบก ได้จารึกชื่อทหารที่สูญเสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งสองรอบของปี 68 ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก (Army Memorial Wall) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทำพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละไปเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ในการงานวันกองทัพบก
สำหรับรายชื่อทั้งหมด ถูกจารึกลงในส่วนของสมรภูมิป้องกันประเทศทั้งหมด 43 ชื่อ แบ่งเป็นห้วงแรกระหว่างวันที่ 24 ก.ค. – 23 ส.ค. 68 จำนวน 16 นาย จากการสู้รบในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
ห้วงที่ 2 จากการสู้รบในทั้ง 4 พื้นที่อีสานใต้และพื้นที่ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 68 จำนวน 27 นาย รวมนายทหารที่เสียชีวิตจากการรักษาอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งสองครั้ง รวม 43 นาย