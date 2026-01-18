มทบ.24ทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยอย่างสมเกียรติ

อุดรธานี-มทบ.24 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพไทย2569 พร้อมสวนสนาม–แสดงศักยภาพกองทัพอย่างสมเกียรติเพื่อรำลึกถึงบรรพชนไทยผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ขณะที่ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้นำเสนอการแสดงบทบาทและหน้าที่ของเหล่าทหารแพทย์ในสนามรบอย่างเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น. พลตรีประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2569 ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในพิธี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ได้นำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่เข้ารับราชการใหม่ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในวันกองทัพไทย ก่อนประกอบพิธีสวนสนามของทหารอย่างพร้อมเพรียงและสง่างาม
การสวนสนามมีกำลังพลเข้าร่วมจำนวน 3 กองพัน โดยมีวงดุริยางค์จากหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 24 และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 บรรเลงดนตรีนำขบวน พันเอก ทรงเกียรติ ศักดิ์รัมย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 ทำหน้าที่ผู้บังคับกองผสม
กองพันสวนสนามที่ 1 จัดจากกรมทหารราบที่ 13 ประกอบด้วยกองพันทหารราบที่ 1, 2 และ 3 โดยมี พันโท อัครพนธ์ จันทร์สงค์ เป็นผู้บังคับกองพัน
กองพันสวนสนามที่ 2 จัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 24 มี พันโท ธวัชชัย อุทธา เป็นผู้บังคับกองพัน
กองพันสวนสนามที่ 3 จัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 โดยมี นาวาอากาศโท ทวิช ธรรมปรีชา เป็นผู้บังคับกองพัน
โอกาสนี้มี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ผู้พิพากษา, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมแม่บ้านทหาร–ตำรวจ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ยังมีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2569 และเพื่อรำลึกถึงบรรพชนไทยผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย พร้อมจัดการแสดงทางทหารเพื่อสะท้อนศักยภาพของกองทัพในมิติต่างๆ โดยมีการแสดงการบินโดรนจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 สาธิตการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการลาดตระเวนและสนับสนุนภารกิจทางทหาร
ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้นำเสนอการแสดงบทบาทและหน้าที่ของเหล่าทหารแพทย์ในสนามรบ ตั้งแต่การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การลำเลียงผู้ป่วย และการดูแลรักษากำลังพลในสถานการณ์วิกฤต สะท้อนถึงภารกิจสำคัญของเหล่าทหารแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างกำลังรบในทุกภารกิจ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแสดงการบินจากกองบิน 23 โดยเครื่องบินขับไล่แบบอัลฟ่าเจ็ต (Alpha Jet) บินแสดงสมรรถนะเหนือท้องฟ้าค่ายประจักษ์ศิลปาคมอย่างสง่างาม แสดงถึงความพร้อมรบและศักยภาพของกองทัพอากาศไทย สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมพิธีและประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของทหาร โดยเฉพาะทหารใหม่และกำลังพลที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธี เป็นการประกาศเจตนารมณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและประชาชนว่า พร้อมเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผืนแผ่นดินไทย โดยทหารที่ผ่านพิธีดังกล่าวแล้ว จะถือว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์ตามแบบธรรมเนียมของกองทัพไทย