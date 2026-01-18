ผบ.ทบ.นำสวนสนามวันกองทัพบก เปล่งสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ย้ำภารกิจชาติสำเร็จได้ด้วยพลังทหารทุกนาย

ผบ.ทบ. นำ สวนสนาม วันกองทัพบก เปล่งคําสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ย้ำ ความสําเร็จทุกภารกิจ ขึ้นอยู่กับทหารทุกนาย ล้วนขับเคลื่อน ปกป้อง ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และประชาชน
18 ม.ค.ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานใน พิธีสวนสนาม กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน วันกองทัพบก 2569
ซึ่งการจัดกำลังสวนสนามในปีนี้ประกอบด้วย 12 กองพันสวนสนาม 4 กองบังคับการกรม จากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์, กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 โดยมี พลตรี กิตติ ประพิตรไพศาล ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม
พล.อ.พนา ได้กล่าวนำคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ว่า
ข้าพเจ้าจะยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้าพเจ้าจะเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด พร้อมจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพลายความลับ ของทางราชการทหารเป็นอันขาด
จากนั้น พล.อ พนา กล่าวหาให้โอวาทในตอนหนึ่งว่า เพื่อนทหารที่รักทุกท่าน วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศ อันน่าภาคภูมิใจ และมีความหมายยิ่งของเหล่าทหารทั้งหลาย รวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งชาติที่ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสดุดีวีรกรรมอดีตนักรบกล้าหาญที่เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังเป็นวันที่กำลังพลบรรจุใหม่ทุกนาย ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันศักดิ์สิทธิ์ อันแสดงถึงการเป็นทหารของชาติอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นในสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ร่วมแรง ร่วมใจกัน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีจิตสาธารณะ
โดยตระหนักเสมอว่า ความสำเร็จของทุกภารกิจขึ้นอยู่กับเพื่อนทหารทุกท่านที่ล้วนมีหน้าที่อันสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพบกให้พร้อมเผชิญกับทุกภารกิจทุกรูปแบบ รวมทั้งภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันธำรงไว้ ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนความผาสุกของประชาชนสืบไป
นอกจากนี้ พล.อ.พนา ได้อ่านสาส์นของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุว่า วันที่ 18 มกราคม นับเป็นวันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาลัยและวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษทหารกล้า ผู้ได้เสียสละชีวิตเพื่อธำรงไว้ ซึ่งเอกราชของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติร่วมระลึกถึงความเสียสละ ความกล้าหาญ และความรักชาติอันแน่วแน่ ของเหล่าบรรพชน ผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเย็นสืบมา ถือได้ว่า เป็นภารกิจหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่ทหารทุกนายจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในทุกยุคทุกสมัย
กองทัพไทย ได้ยืนยันปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปกป้องประชาชนและรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของชาติตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาปัจจุบันที่กองทัพไทยได้ผนึกกำลังปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ดังเช่น บรรพบุรุษของเราที่ได้ปฏิบัติมา