"รักชนก" แฉยับ! งบประกันสังคม 12 ล้าน ถูกควักใช้รีโนเวท "โรงอาหารกระทรวง" อ้างทำให้ดีระดับห้างดัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แฉมีการนำเงินของผู้ประกันตนไปปรับปรุงโรงอาหารที่กระทรวงแรงงาน งบโดยประมาณ 12 ล้าน อ้างทำให้ดีระดับห้างดัง

วันนี้ (21 ม.ค.) เฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์แฉมีการนำเงินของผู้ประกันตนไปปรับปรุงโรงอาหารที่กระทรวงแรงงาน งบโดยประมาณ 12 ล้าน

โดยระบุข้อความว่า “ใครจ่ายประกันสังคม นอกจาก ตึก SKYY9 แล้ว ทราบหรือไม่ ว่าท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงอาหารกระทรวงแรงงานด้วย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2561 แฉ กระทรวงแรงงาน ล้วงเงินผู้ประกันตนจากกองทุนประกันสังคมไปปรับปรุงโรงอาหาร งบโดยประมาณ 12 ล้าน เพื่อให้ดีเท่าในห้างดังๆ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและข้าราชการในกระทรวงแรงงาน”







