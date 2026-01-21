"รักชนก" แฉยับ! งบประกันสังคม 12 ล้าน ถูกควักใช้รีโนเวท "โรงอาหารกระทรวง" อ้างทำให้ดีระดับห้างดัง

รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แฉมีการนำเงินของผู้ประกันตนไปปรับปรุงโรงอาหารที่กระทรวงแรงงาน งบโดยประมาณ 12 ล้าน อ้างทำให้ดีระดับห้างดัง
วันนี้ (21 ม.ค.) เฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์แฉมีการนำเงินของผู้ประกันตนไปปรับปรุงโรงอาหารที่กระทรวงแรงงาน งบโดยประมาณ 12 ล้าน
โดยระบุข้อความว่า “ใครจ่ายประกันสังคม นอกจาก ตึก SKYY9 แล้ว ทราบหรือไม่ ว่าท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงอาหารกระทรวงแรงงานด้วย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2561 แฉ กระทรวงแรงงาน ล้วงเงินผู้ประกันตนจากกองทุนประกันสังคมไปปรับปรุงโรงอาหาร งบโดยประมาณ 12 ล้าน เพื่อให้ดีเท่าในห้างดังๆ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและข้าราชการในกระทรวงแรงงาน”