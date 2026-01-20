xs
ไทยพีบีเอส ดึงสื่อท้องถิ่นตั้งคำถาม เปิดพื้นที่ ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่โชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยพีบีเอส จับมือเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือ เปิดเวที เชิญผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เสนอแนวนโยบายและตอบคำถามจากสื่อมวลชนท้องถิ่น หาแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จัดเวทีพิเศษ “เสนอนโยบายพรรคการเมืองร่วมกับสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาค” เปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ จาก 4 พรรคการเมือง ได้โชว์วิสัยทัศน์ ในการแก้ปัญหา และขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่อนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่านคำถามจากสื่อมวลชนท้องถิ่นโดยตรง ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีครั้งนี้ว่า ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะมีความตั้งใจจะเปิดพื้นที่สะท้อนเสียงจากภาคประชาชนในทุก ๆ มิติ ตามสโลแกน “เสียงของทุกคนฝ่าวิกฤตประเทศไทย” ซึ่งนอกจากการเปิดเวทีในแต่ละภูมิภาคแล้ว เรายังมีทีมงาน Locals Voice Thai PBS ที่พารถสตูดิโอเคลื่อนที่ ไปฟังเสียงจริงจากประชาชนทั่วประเทศ และยังมีการจัดทำ Thai PBS Tracking POLL” เพื่อสำรวจคะแนนนิยมพรรคการเมืองแบบเรียลไทม์ ผ่านดีโหวต (D-Vote) การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวลวงที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งโดย Thai PBS Verify รวมถึงการร่วมมือกับสมาคมทีวีดิจิทัล และภาคีพันธมิตร 25 องค์กร รายงานผลเลือกตั้ง–ประชามติ 2569 แบบเรียลไทม์
“สำหรับเวทีเสนอนโยบายพรรคการเมืองร่วมกับสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาค เราเริ่มต้นกันที่ จ.เชียงใหม่นี้ ซึ่งถือเป็นจังหวัดยุทธศาตร์ ของภาคเหนือ และจะสัญจรไปที่จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. และ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2669 ซึ่งเวทีภูมิภาคเหล่านี้ เป็นการร่วมมือกับสื่อท้องถิ่น เพื่อฟังเสียง และส่งเสียงจากคนท้องถิ่นจริง ๆ” อดิศักดิ์ กล่าว

จุดเด่นของเวทีนี้ คือการเปิดให้สื่อมวลชนภาคเหนือได้ตั้งคำถามถึงผู้สมัคร ส.ส. อย่างตรงไปตรงมา ในประเด็นที่กระทบคนเชียงใหม่ โดยมีสื่อมวลชนในท้องถิ่นที่มาร่วมตั้งคำถาม รวม 5 สื่อ ได้แก่ สราวุธ แซ่เตี๋ยว จากเชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์, สุธิดา สุวรรณกันธา จากสำนักข่าว Economic North, ณัชชา อุตตะมัง จากสำนักข่าวนอร์ทพับลิกนิวส์, จินตนา กิจมี จากเพจข่าวเชียงใหม่ Hedlomnews และธวัชชัย ดวงนภา จากเพจเชียงรายสนทนา และมีผู้สมัคร ส.ส. ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ จาก 4 พรรคการเมือง ขึ้นร่วมเวที นำเสนอนโยบายที่ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
ธนากร​สุภาษา​ผู้สมัคร จากพรรคกล้าธรรม เขต 3 ชูนโยบาย 6 ด้าน เน้นการเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนด และการผลักดัน "พะเยาโมเดล" สู่เมืองอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม GDP โดยระบุว่า "เราเชื่อในการเมืองที่ทำมากกว่าพูด... เพราะคนกล้าเท่านั้นที่จะสามารถทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้"

นารากร ติยายน ผู้สมัคร พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 มุ่งเน้นการทำให้เชียงใหม่เป็น "เมืองน่าอยู่" และ "Smart City" ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ได้จริง พร้อมเน้นความสำคัญในเรื่องของการเกษตร และเศรษฐกิจปากท้อง

ด้าน ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เขต 3 นำเสนอนโยบาย "หวยใบเสร็จ" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้ารายย่อย และสวัสดิการพื้นฐาน ย้ำว่า "สวัสดิการเด็กเล็ก เบี้ยผู้สูงวัย เบี้ยผู้พิการ ไม่ใช่ประชานิยม แต่มันเป็นตาข่ายรองรับขั้นพื้นฐานที่รัฐไทยพึงมีให้กับทุกคน" และเสนอการกระจายอำนาจงบประมาณให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง
นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เขต 1 ชูการลงทุน Mega Project อย่างการสร้าง "สนามบินล้านนา" แห่งที่ 2 และการผลักดันเชียงใหม่สู่ เมืองมรดกโลกและ Medical Hub โดยกล่าวว่า "สนามบินล้านนาจะทำให้เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 20 ล้านคนต่อปี เกิดการจ้างงานอีกกว่า 7 หมื่นล้านบาท"

ในช่วงการซักถามจากตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น มีหลากหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม อาทิ แนวทางหรือนโยบายที่จะลดความเปราะบาง ของโครงสร้างเศรษฐกิจเชียงใหม่ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวถึง 70%, ปัญหาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ที่แย่ลง ทั้งเรื่องการจราจรและระบบขนส่งมวลชนที่เข้าไม่ถึงพื้นที่ชานเมือง รวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งยังมีการตั้งคำถามถึงนโยบายที่นำเสนอ อย่างการขยายสนามบิน ที่จะเอางบประมาณมาจากไหน ในขณะที่เศรษฐกิจบ้านเรากำลังย่ำแย่

ช่วงท้าย ผู้สมัครทั้ง 4 ท่านได้กล่าวขอคะแนนเสียงเป็นภาษาคำเมืองโดยย้ำถึงความผูกพันในฐานะลูกหลานชาวเชียงใหม่ที่พร้อมจะเข้าไปเป็นเสียงในสภาเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง

เวที “เสนอนโยบายพรรคการเมืองร่วมกับสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาค นี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ ในช่วงการเลือกตั้ง 2569 ของไทยพีบีเอส ภายใต้แคมเปญ #เสียงของทุกคนฝ่าวิกฤตประเทศไทย ติดตามชมเนื้อหาย้อนหลังได้ทาง https://www.thaipbs.or.th/election69














