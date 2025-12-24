'กสทช.' ไฟเขียวระบบเตือนภัยพิบัติทีวีดิจิทัล เปิด MUX ขอทุน แต่ Roadmap ยังไม่คืบ

'กสทช.' เห็นชอบระบบพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ (EWS) บนทีวีดิจิทัล เตรียมเปิด MUX ยื่นขอทุนแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน ส่วนวาระแผน Roadmap และประเด็นกิจการโทรทัศน์สำคัญยังไม่คืบหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 ที่ประชุม กสทช. ได้รับทราบรายงานผลการศึกษาและเตรียมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และมีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับแนวทางการดำเนินการ และแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ระดับชาติที่มีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์โครงข่าย โดยเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ API (Application Programming Interface) และการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับไปดำเนินการ
หลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการต่อบอร์ด กสทช. หากเห็นชอบจะส่งไปยังบอร์ด กทปส. ก่อนจะเปิดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ที่มีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์โครงข่าย สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาทต่อราย โดยจะนำร่องสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ที่มีความพร้อม 2 ราย ได้แก่ ททบ. และ ไทยพีบีเอส ซึ่งให้บริการรวมทั้งสิ้น 3 โครงข่าย 15 ช่องรายการ ซึ่งคาดว่าการแจ้งเตือนภัยจะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ 9.8 ล้านครัวเรือน
"ระบบ EWS เป็นการแจ้งเตือนเสริมและช่วยลดช่องว่างของระบบ Cell Broadcast โดยอาศัยจุดแข็งด้านพื้นที่การให้บริการและการเข้าถึงของประชาชนที่อาจไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รองรับ หากขณะนั้นประชาชนกำลังรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ก็จะรับทราบการแจ้งเตือนเหตุได้อย่างรวดเร็ว แล้วไปติดตามข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น หากระบบสามารถเปิดใช้ได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนได้เร็วขึ้นเท่านั้น" ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าว
ก่อนหน้านี้ ในปี 2568 ททบ. ได้มีการทดสอบระบบ EWS ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้ 1.การทดสอบในระบบปิดระหว่างการประชุมคณะทำงาน EWS เมื่อวันที่ 14 พ.ค.68 2.การทดสอบในระบบปิดภายในงานแถลงข่าวการทดสอบ EWS เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 และ 3.การทดสอบในระบบเปิดบนโครงข่ายดิจิทัลทีวีที่ใช้งานจริงของ ททบ. ในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 13 พ.ย.68 เวลา 00.00-01.00 น. ผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 38/2568 (ต่อเนื่อง) วันที่ 23-24 ธ.ค.68 มีการบรรจุระเบียบวาระกว่า 80 วาระ เป็นเรื่องที่ค้างพิจารณา 24 วาระ ซึ่งรวมถึง (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย (พ.ศ.2569-2573) เพื่อเตรียมการรองรับก่อนใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหมดอายุในปี 2572 แนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (National Streaming Platform) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.2566-2568) ด้วย
"หวังว่าอย่างน้อยจะได้มีการหยิบยกเรื่อง Roadmap กิจการโทรทัศน์ฯ ขึ้นมาพิจารณา เพราะเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมทวงถามมาตลอด เนื่องจากก่อนที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจะหมดอายุ ทั้ง กสทช.และภาคอุตสาหกรรมเองต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า นี่ก็เหลือเวลาเพียงสองปีสำหรับ MUX และประมาณสามปี สำหรับช่องรายการ ถ้าไปดูในร่างแผนที่นำทางจะพบว่ามีสิ่งที่ต้องเร่งทำตั้งแต่ต้นปี 2569 จะปล่อยให้ช้าไปกว่านี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว" กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าว