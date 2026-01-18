มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จับมือ ค่ายเอ็มจี เอส เอไอซี มอเตอร์ MG- SAIC Motor เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานแห่งอนาคต

วันที่ 17 มกราคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ –อาคาร คาเบรียล แมรี่ ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านยานยนต์พลังงานใหม่ (Gabriel Mary Research and Learning Center for New Energy Vehicle Technology) ร่วมกับค่ายเอ็มจี ประเทศไทย และ เอส เอไอซี มอเตอร์ MG- SAIC Motor ท่านอธิการบดี ภราดา ดร. ศิริชัย ฟอนซีกา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Da Shen Shen ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอไอซี มอเตอร์ (SAIC Motor-CP) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองประธานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานร่วมเปิดศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ ฯ ตลอดทั้งพันธมิตรมหาวิทยาลัย และ สถาบันการฝึกอบรมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำ และ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนจากประเทศจีน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ภราดา ดร. ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “โครงการนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และ ทักษะด้านเทตโนโลยีไฟฟ้า EV เน้นสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประเทศในระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และป้อนผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดยานยนต์และพลังงานอนาคตเราผสานเทคโนโลยี พลังงานใหม่ และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันในเวทีโลก และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”
Mr. Da Shen Shen ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอไอซี มอเตอร์ (SAIC Motor-CP) กล่าวว่า เพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาในยุคใหม่พร้อมเดินหน้าแผนกลยุทธ์องค์กรระดับโลก ประกอบด้วยการเป็น ฐานการผลิต เอ็มจี ในอาเซียน ศุนย์กลางการส่งออกสู่ตลาดโลก รวมถึงสานต่อแบรนด์ให้เป็นที่นิยมในประเทศไทย “เป้าหมาย ของเอ็มจี คือการทำให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย ให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในการให้บริการหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งาน ให้ทุกครอบครัวของลูกค้าเราได้รับประสบการณ์เดินทางที่เปี่ยมด้ายความสะดวกสบาย และ ความอัจฉริยะของแบรนด์ เอ็มจี”ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติและทักษะวิชาชีพ
อาคารนี้มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร และ อาคารโรงเก็บแบตเตอรีขนาด 72 ตารางเมตร แบ่งพี้นที่เป็นสองส่วน ในส่วนหน้า จัดเป็นพื้นที่ นิทรรศการ และ ยานยนตร์รุ่นใหม่ ที่จะนำเสนอสู่ตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการฝึกสอนทักษาะ ทางด้าน การขาย การตลาด บริหารและการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนตร์ และที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี พลังงานในอนาคต
ในส่วนพื้นที่ถัดไป เน้นสอนด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ทั้งพื้นฐานระบบส่งกำลัง, แบตเตอรี่แรงดันสูง (HV), ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบระบายความร้อน, และการชาร์จ ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นทักษะ ปลอดภัย เข้าใจและทำงานกับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ อยู่ภายใต้การบริหารคณะ วิทศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Vincent Mary School of Engineering : VMES) คณบดี ผศ. ดร. ณรงค์ อภิรัตน์สกุล กล่าวว่า “ เหนือกว่า…ด้วยโครงสร้างนิเวศนวัตกรรมครบวงจร” ปัจจุบัน นี้ ทางคณะมี หลักสูตรวิศวกรรมการบิน (Bachelor of Engineering in Aeronautics) และผ่านการรับรองมาตรฐานจากEuropean Union Aviation Safety Agency (EASA) ภายใต้กรอบ Part-147และรับใบอนุญาตการบินสากลได้ภายในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกงานในสายซ่อมบำรุงตามเงื่อนไขของ EASA
ดังนั้น การที่มีความร่วมมือทางยานยนตร์ไฟฟ้า พลังงานอนาคต จะเป็นการยกระดับ และ ต่อยอด พัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อผ่านการอบรม จะมีใบอนุญาตตามมาตรฐานโดย มหาวิทยาลัย และ MG – SAIC เน้น เส้นทางอาชีพ: เร่งสปีดสู่อนาคต ด้วยระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (faculty mentor) ร่วมกับโครงข่าย ผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรม ทำให้การเปลี่ยนผ่านจาก “นักศึกษา” เป็น “ผู้ประกอบการมืออาชีพ” เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
