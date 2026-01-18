ระทึกสุขุมวิท! หญิงคลั่งไล่แทงคนบนรถเมล์ แฉประวัติเคยก่อเหตุและใช้มีดทำร้ายเด็ก 10 ขวบมาแล้ว (ชมคลิป)

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปเตือนภัย หญิงแต่งตัวดีแต่ซ่อนคมมีด ไล่ทำร้ายนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรย่านสุขุมวิท พบเคยก่อเหตุซ้ำซากแต่ยังลอยนวล ประชาชนผวาหวั่นไม่ปลอดภัยในชีวิต
วันนี้ (18 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “Nisarat Gam Dumnernsawat” ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นสุขุมวิท พร้อมระบุข้อความแจ้งเตือนภัยสังคม หลังจากพบหญิงคนหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยเหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นวินาทีที่หญิงคนดังกล่าว ซึ่งแต่งตัวดูปกติเหมือนคนทั่วไป เดินถืออาวุธมีดเข้าหาเรื่องและพยายามไล่ทำร้ายชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง โดยฝ่ายชาวต่างชาติต้องพยายามป้องกันตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นหญิงรายนี้ยังคงเดินต่อไปตามทางเท้าในลักษณะที่พร้อมจะหาเรื่องหรือเข้าจู่โจมคนอื่นที่เดินผ่านไปมาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
มันจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อน และสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน และครั้งล่าสุดนั้น เธอเคยพยายามใช้มีดทำร้ายคนบนรถเมล์ตามที่ปรากฏในคลิป
ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ยังได้ตั้งข้อสังเกตและระบายความอัดอั้นใจว่า หญิงคนนี้แต่งตัวดูปกติมากจนยากที่จะระวังตัว และดูเหมือนว่าแม้จะเคยถูกจับกุมไปแล้ว แต่ไม่นานก็ถูกปล่อยตัวออกมาเดินก่อเหตุซ้ำในพื้นที่เดิมอีกครั้ง ทำให้ประชาชนเกิดคำถามถึงมาตรการจัดการของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้บุคคลที่เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเช่นนี้ ขณะนี้ชาวเน็ตต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและนำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาอย่างจริงจัง ก่อนที่จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเกิดเหตุสลดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมือง
