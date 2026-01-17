เด็กไทยผงาดเวทีโลก! คว้ารางวัลความยั่งยืนที่ UAE ชนะคู่แข่งกว่า 7 พันทีม ด้วยนวัตกรรมนาข้าวลดโลกร้อน

นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความสำเร็จของเยาวชนไทยในเวทีโลก เมื่อทีม 'Future of Good Life' จากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) นำโดย นายสิทธิ์ศกร จันทร์ตระกูล พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ 'Zayed Sustainability Prize 2026' ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 7,761 ทีมทั่วโลก ด้วยผลงานนวัตกรรม 'นาข้าวคาร์บอนต่ำ' ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เข้ารับพระราชทานรางวัลจากประธานาธิบดีแห่ง UAE อย่างสมศักดิ์ศรี
นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างยิ่ง เมื่อ นายสิทธิ์ศกร จันทร์ตระกูล นักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (Ruamrudee International School – RIS) ในฐานะ ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการ “Future of Good Life” พร้อมด้วย นายภูวกฤต วรรณขจรกิจ และ นายรัฐวิณัฏฐ์ ยุทธยงค์ สามารถคว้ารางวัล Zayed Sustainability Prize ประจำปี 2026 รางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก ในฐานะ ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาค East Asia & Pacific ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นาห์ยาน) เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในงาน Abu Dhabi Sustainability Week
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากผลงาน โครงการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถ ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวได้สูงถึง 40% หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน โดยใช้แนวทางการจัดการน้ำแบบ AWD (Alternate Wetting and Drying) ร่วมกับ เซนเซอร์ตรวจวัดต้นทุนต่ำ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วย ประหยัดน้ำ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความยั่งยืนให้กับอาชีพชาวนาไทย
โครงการ Future of Good Life ยังถือเป็น โครงการเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติที่มี ผู้เข้าร่วมมากถึง 7,761 ทีม จากทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างสง่างาม
ทั้งนี้ Zayed Sustainability Prize ถือเป็นหนึ่งในรางวัลด้านความยั่งยืนที่ทรงอิทธิพลระดับโลก มอบให้แก่โครงการที่สามารถสร้าง ผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านอาหาร พลังงาน น้ำ สุขภาพ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของเยาวชนในฐานะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
ความสำเร็จของ นายสิทธิ์ศกร จันทร์ตระกูล ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการ Future of Good Life พร้อมทีมเยาวชนไทย ในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า เด็กไทยสามารถใช้ความรู้ เทคโนโลยี และหัวใจที่เข้าใจชุมชน มาสร้างนวัตกรรมที่ช่วยเหลือชาวนาไทย และร่วมขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง