18 ปี ไทยพีบีเอส ประกาศจุดยืน “สื่อของทุกคน” มุ่งมั่นทำหน้าที่สื่ออย่างเร่าร้อน เพื่อสังคมคุณภาพ

ไทยพีบีเอส ครบ 18 ปี ชูยุทธศาสตร์เดินหน้าแบบ “เร่าร้อน” ประกาศจุดยืนเป็น “สื่อของทุกคน” พร้อมเปิดแนวทางเดินหน้า ใน 4 มิติ FACT, FRESH, FRIENDLY และ FUTURE READY ที่จะเข้มข้นด้วยความจริง สดใหม่ด้วยเนื้อหา แพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย และพร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้า
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จัดงาน 18 ปี ภายใต้แนวคิด “ไทยพีบีเอส สื่อของทุกคน” ณ คอนเวนชันฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส โดยมีคณะกรรมการนโยบาย และผู้บริหาร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ดารานักแสดงและเครือข่ายพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมแสดงความยินดี
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ไทยพีบีเอส กล่าวถึงทิศทางก้าวต่อไปของไทยพีบีเอสว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้น AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ความขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ไทยพีบีเอสจะยังคงทำหน้าที่ในฐานะ ‘สื่อของทุกคน’ ที่ไม่เพียงทำหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เที่ยงตรง และโปร่งใส แต่ยังเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ทุกวิกฤต และเป็นพื้นที่กลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้น
ภายในงานมีการนำเสนอเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ผ่านแนวทาง 4 มิติ FACT News ที่นำเสนอถึง DNA ข่าวไทยพีบีเอส โดย วันวิสาข์ ทินวัฒน์ และ เจษฎา จี้สละ ผู้ประกาศข่าวค่ำไทยพีบีเอส รายการฮาร์ดทอล์ค “ตอบโจทย์” กับกรุณา บัวคำศรี และอุรชัย ศรแก้ว พร้อมเปิดตัว 4 นวัตกรรมสื่อเพื่อการเลือกตั้ง 2569 ได้แก่ Policy Talk : Policy Watch Connect 2026 ที่มี ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส พาชมบรรยากาศสด ๆ จากสัปปายะสภาสถาน รัฐสภา, Thai PBS Local voices ‘ฟัง’ ทุกพื้นที่ ไปให้ถึงทุก ‘เสียง’ พร้อมด้วย Thai PBS Tracking POLL วัดคะแนนนิยมพรรคการเมืองแบบเรียลไทม์ และ Thai PBS Verify เสริมพลังผลักดันสังคมไทยในการเฝ้าระวังข่าวลวงในช่วงเลือกตั้ง โดยกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส
FRESH Program สดใหม่ ใจฟูด้วยการแสดงชุดพิเศษ “เหนือพรสวรรค์” รายการประกวดความสามารถ ที่สร้างรอยยิ้มและส่งพลังบวกให้กับคุณผู้ชม ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 น. ทางไทยพีบีเอส และ VIPA พร้อมตอกย้ำ บทบาทของ VIPA สู่เป้าหมายการเป็น The Future of Thai Contents Platform ที่รวบรวมสาระและความบันเทิงคุณภาพ เป็น FRIENDLY Platform ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา
“Future Ready เราพร้อมสำหรับก้าวต่อไปของสื่อสาธารณะ ซึ่งไทยพีบีเอสจะไม่หยุดอยู่แค่คำว่า ‘ทีวี’ แต่จะก้าวไปสู่การเป็นสื่อสาธารณะที่เป็นของคนไทยทุกคนโดยแท้จริง” นายวันชัย กล่าว
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ Special Panel Talk “สื่อยุคใหม่ ในวันที่ประเทศไม่ปกติ” เวทีแห่งการตั้งคำถามและทบทวนบทบาทจากผู้นำสื่อชั้นนำของไทย โดย ประณต วิเลปสุวรรณ Chief Content Officer (CCO) Thairath TV กล่าวถึงบทบาทของสื่อในสภาวะที่ประเทศไม่ปกติว่า ต้องยอมรับว่าโมเดลธุรกิจของสื่อ การหารายได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญ KPI ของผู้บริหารส่วนใหญ่นอกจากบริหารข่าว การลดต้นทุนการผลิตงานโทรทัศน์ให้ได้มากที่สุดก็มีความจำเป็น เพราะสื่อขาดทุนทุกช่อง โดยเฉพาะอีก 3 ปี ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลภาคเอกชน จะสิ้นสุดในปลายเดือนเม.ย.2572 ทีวีจะเป็นอย่างไรต่อ ตอนนี้ขาดหลักในการตัดสินใจต่อ ซึ่งมองว่าทีวีดิจิทัลจาก 14 ช่อง จะเหลือเพียงครึ่งเดียว ดังนั้น ในวันที่ประเทศไม่ปกติ คนทำสื่อก็ไม่ปกติด้วยเช่นกัน
“ยอมรับว่าสื่อพาณิชย์ต้องหารายได้ สื่อมีความใกล้ชิดกับนักการเมือง ต้องขอรายได้จากรัฐ การได้มาซึ่งงบประมาณ แต่ในการทำงาน สื่อทุกคนต้องรักษาความเป็นมืออาชีพ มีเส้นแบ่งต่อกันในการทำงาน หากล้ำเส้นก็เป็นเรื่องที่คนทำสื่อยอมรับไม่ได้อยู่แล้ว เราแยกแยะได้” ประณต กล่าวถึงประเด็นที่สังคมตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของสื่อ
ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สื่อควรช่วยกันผลักให้สังคมเข้าสู่ครรลองที่ควรจะเป็น หรือเป็นปกติ โดยรักษาสมดุลของสังคมให้ราบรื่นมากที่สุด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกวงการรวมถึงสื่อต้องรับมือความท้าทายใหม่ ทั้ง ๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเกิดวิกฤตศรัทธาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ซึ่งสื่อควรจะทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบ ความผิดพลาด บกพร่องที่เกิดขึ้น
“เรามีทั้งสื่อสาธารณะ และสื่อธุรกิจ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสื่อ เราจะสร้างพื้นที่ความจริงได้บริสุทธิ์สะอาด 100% ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าทำได้ยาก ด้วยข้อจำกัด วันนี้พื้นที่มาตรฐานวิชาชีพสื่อถูกเบียดบังบ้างต้องยอมรับ แต่ความจริงยังเป็นความสำคัญสูงสุด ข้อดีของเครือมติชน คือมีหลายหัวข่าว ทำให้สามารถบริหารจัดการสื่อ และแบ่งบทบาทในการเล่นได้” ปราปต์ กล่าว
กรุณา บัวคำศรี ผู้ดำเนินรายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า โจทย์ของไทยพีบีเอสท้าทายไม่แพ้สื่อพาณิชย์อื่น ๆ ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในอดีตงานของสื่อไม่ได้ซับซ้อน วันนี้ต้องคิดเยอะขึ้น ข้อมูลเยอะมาก มีการแข่งขันที่ดุเดือด ขณะที่ไทยพีบีเอส ต้องตั้งมั่นทำหน้าที่กลั่นกรองข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน และนำเสนอความเห็นที่ครอบคลุมทุกด้าน และทำให้ความซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับประชาชน
เสถียร วิริยะพรรณพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว PPTV HD 36 กล่าวว่า เชื่อว่าคนสื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนตัวมองว่า ไทยพีบีเอส ไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นสื่อที่เราอยากสนับสนุน เพราะหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอสทำได้ แต่เราอาจทำไม่ได้ และเชียร์ให้ไปให้สุดมากกว่านี้ เพราะความโหดร้ายของธุรกิจมีข้อจำกัด มีต้นทุน ภาระ แต่ทุกสื่อต่างก็ต้องขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างบางภารกิจ ที่รู้ตั้งแต่วันแรกว่าไม่ได้กำไร ไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ แต่เราเลือกทำเพื่อคุณค่าของวิชาชีพ แต่มั่นใจสิ่งที่ทำทำสร้างความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปต่อยอดได้
ธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวไทย สำนักข่าว The Standard กล่าวว่า The Standard มีอายุแค่ 1 ทศวรรษ อายุเฉลี่ย 26-28 ปี มีความแตกต่างของเจอเนเรชันที่เราต้องปรับตัว และทุกคนรู้ว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ปกติ มานานแล้ว ในด้านการทำงานในวิชาชีพนี้คนรุ่นใหม่กังวลจะทำให้มีฐานะที่มั่นคงหรือไม่ เราต้องผูกคุณค่าองค์กร หาความสมดุลค่าแรงสวัสดิการเพื่อให้ไม่ต้องไปหาเศษหาเลย ดังนั้น เราจึงทุ่มเทกับเรื่องสร้างองค์กรที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เน้นความโปร่งใส ส่วนการทำให้ข่าวที่คนควรรู้และทำข่าวให้คนสนใจอย่างไร ต้องหาจุดสมดุล คิดว่าทำสื่อให้คนดูสนใจยากแล้ว ต้องทำให้ AI สนใจด้วยยิ่งยากเป็นทวีคูณ ดังนั้น คิดว่า การทำบ้านของเราให้แข็งแรงคือเว็บไซต์เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะไม่ต้องพึ่งพากลไกหรือเครื่องของคนอื่น แต่สิ่งที่ต้องกังวลในอนาคตคือพฤติกรรมของคนที่คนไม่อ่านข่าว เปลี่ยนไปใช้ AI สรุปข่าว คนไม่เข้าแพลตฟอร์มจะเกิดอะไรขึ้น
ติดตามชมความน่าสนใจของ Special Panal Talk “สื่อยุคใหม่ ในวันที่ประเทศไม่ปกติ” นี้ ย้อนหลังได้ที่ https://www.thaipbs.or.th/18thanniversary/
ไทยพีบีเอสจะยังคงทำหน้าที่ “สื่อของทุกคน” เดินหน้าทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เร่าร้อน และหัวใจของสื่อสาธารณะ เพื่อเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถวางใจ และพร้อมจับมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น