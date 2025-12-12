"ช้างศึก" เร่งฟื้นฟูร่างกายหลังชนะสิงคโปร์ พร้อมลุยรอบน็อกเอาต์ซีเกมส์

วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น. ณ สนาม ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ รอบรองชนะเลิศ
การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย และแก้ไขข้อผิดพลาดจากสองเกมในรอบแบ่งกลุ่ม และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศ
ก่อนการฝึกซ้อม ธนกฤต โชติเมืองปัก กองกลางจากสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า "ครึ่งแรก ของเมื่อวานก็เหมือนเรายังจับจังหวะกันไมได้ แต่พักครึ่งเราก็กลับมาเล่นในครึ่งหลังก็คุยกันมากขึ้น เล่นตามที่เราซ้อมมาและทำได้ดี ส่วนตัวก็อาจจะไม่พอใจเท่าไหร่ในจังหวะสุดท้าย ในจังหวะจบสกอร์"
"เสียดายที่ยังไม่สามารถยิงประตูแรกในซีเกมส์ได้ แต่เชื่อว่า แมตช์ต่อไปก็อยากทำประตูให้ได้ครับ ในรอบรองชนะเลิศก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะเจอกับใคร เราก็ต้องเอาชนะในรอบรองฯ และเข้ารอบชิงและไปให้ถึงเป้าหมายของเรา อยากให้ทุกคนมาดูเรากันเยอะๆ เราจะเอาชนะให้ได้ ทำผลงานให้แฟนบอลชอบวิธีการเล่นของพวกเรา และเอาแชมป์มาให้ทุกคน อยากเชิญชวนทุกคนมาดูเกมในรอบรองฯ"
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบรองชนะเลิศ พบกับ รองแชมป์กลุ่มบี หรือ ซี ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสด ทาง PPTV HD 36 และ แอพพลิเคชั่น True Vision NOW