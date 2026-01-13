Acer เดินเกมรุกตลาดองค์กร เปิดตัว Veriton AIO, Large Tower และ AI Mini Workstation ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

เอเซอร์ เปิดตัวไลน์อัปเดสก์ท็อป Veriton สำหรับธุรกิจครบทุกฟอร์มแฟกเตอร์ ทั้ง All-in-One, Large Tower และ AI Mini Workstation ยกระดับโปรดักทีฟิตี้และความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล
Acer Veriton RA100: Mini Workstation ที่แรงด้วยพลัง AI
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) คือ Windows 11 Copilot+ PC ที่ออกแบบมาเพื่อสายโปรซูเมอร์ ครีเอเตอร์ และเกมเมอร์โดยเฉพาะ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง AMD Ryzen™ AI Max+ 395 มอบประสิทธิภาพและประสบการณ์ AI ขั้นสูงในเครื่องขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกราฟิก AMD Radeon™ 8060S, พลังประมวลผล AI สูงถึง 50 NPU TOPS และประสิทธิภาพกราฟิกระดับ 60 TFLOPS รองรับงาน AI ขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 120 พันล้านพารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการรัน Local AI, Generative AI, งานออกแบบ 3D และงานคอนเทนต์ระดับมืออาชีพ
รองรับหน่วยความจำแบบ 4-channel สูงสุด 128GB LPDDR5X และพื้นที่จัดเก็บ M.2 2280 SSD สูงสุด 4TB ช่วยให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหล และรองรับงานที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกร นักพัฒนา AI แอนิเมเตอร์ และครีเอเตอร์ที่ต้องทำงานกับโมเดล 3 มิติขนาดใหญ่ และงานเรนเดอร์แบบเรียลไทม์
ตัวเครื่องมาพร้อมฟีเจอร์ Adaptive Performance ให้เลือกใช้งานได้ 3 โหมด ตามลักษณะงานที่ต้องการ
• Silent Mode เหมาะสำหรับงานออฟฟิศทั่วไป เงียบ ประหยัดพลังงาน
• Balanced Mode เหมาะสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือเล่นเกมเบา ๆ
• Performance Mode สำหรับงานหนัก เช่น งาน AI หรือเล่นเกมระดับ AAA ที่ต้องการพลังประมวลผลสูงสุด
ด้านการเชื่อมต่อครบครันด้วย RJ45 Ethernet, Wi-Fi 7 และ Bluetooth® 5.4 พร้อม Kensington lock slot เพิ่มความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในองค์กร
Acer Veriton Vero AIO: PC รักษ์โลก ผสานพลัง AI และความปลอดภัยขั้นสูง!
Acer Veriton Vero 4000 (VVZ4734G/VVZ4734GT) และ Veriton Vero 6000 (VVZ6734G/VVZ6734GT) เดสก์ท็อป All-in-One สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ที่รวมพลัง AI ความปลอดภัย และการจัดการไว้ในเครื่องเดียว ดีไซน์บาง เรียบ ทันสมัย พร้อมแนวคิดรักษ์โลกเพื่อการทำงานอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วย Intel® Core™ Ultra 9 Series 2 รองรับแรม DDR5 สูงสุด 64GB และ SSD PCIe Gen 4 สูงสุด 2TB ทำงานหลายแอปพร้อมกันได้ลื่นไหล ตอบโจทย์คนทำงานยุคดิจิทัล
Veriton Vero 4000 AIO มาพร้อม Intel Graphics เหมาะสำหรับงานออฟฟิศทั่วไปและการใช้งานประจำวัน Veriton Vero 6000 AIO เพิ่มความสามารถด้วย Intel vPro รองรับงานด้าน IT, องค์กรขนาดใหญ่, ผู้ใช้ที่ต้องการความเสถียรสูงสุด พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 23.8 นิ้ว Full HD (1920×1080) รีเฟรชเรตสูงถึง 144Hz ให้ภาพลื่นไหล ตอบสนองรวดเร็ว ความสว่าง 250 nits เหมาะกับการทำงานตลอดวัน พร้อมขาตั้งแบบ Ergo Stand และรองรับ VESA Mount การเชื่อมต่อครบครัน รองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 และพอร์ต RJ45 Ethernet เสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย และยังเสริมให้ทีมทำงานคอลแลบได้สะดวกขึ้นด้วยเว็บแคมอินฟราเรด 5.0MP มาพร้อมฝาปิดกล้อง เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้งาน , ลำโพงสเตอริโอในตัว และซอฟต์แวร์ Acer PurifiedVoice ให้เสียงคมชัดในการประชุม
AIO สำหรับธุรกิจยุคใหม่นี้ผ่านการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน MIL-STD 810H และได้รับการรับรองด้านความประหยัดพลังงานและความยั่งยืนจาก EPEAT Gold, TCO และ Energy Star 9.0 จึงมั่นใจได้ทั้งความแข็งแรง ทนทาน และความน่าเชื่อถือในระยะยาว ด้านความปลอดภัยมาพร้อม Trusted Platform Module (TPM) 2.0 และ Kensington Lock ดูแลความปลอดภัยครบทุกมิติ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ขณะที่ด้านความยั่งยืน ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และใช้แพ็กเกจจิ้งที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% สะท้อนความมุ่งมั่นของ Acer ในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Circular Design
Acer Veriton 2000 Large Tower ตัวท็อปเรื่องพลัง! ขุมพลัง AI และ RTX เพื่อนักสร้างสรรค์ตัวจริง
Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) คือเดสก์ท็อปพีซีประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน Content Creation และ Productivity ระดับมืออาชีพ ที่ต้องการพลังประมวลผลขั้นสุด ขับเคลื่อนด้วย Intel® Core™ Ultra 9 Series 2 (สูงสุด) และการ์ดจอระดับท็อป NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 บนสถาปัตยกรรมใหม่ NVIDIA Blackwell มอบพลัง AI อัจฉริยะผ่านเทคโนโลยี NVIDIA DLSS 4 และ NVIDIA Studio ช่วยยกระดับงานกราฟิก งานวิดีโอ และงาน AI-assisted ให้ลื่นไหล รวดเร็ว และเหนือชั้น ตอบโจทย์ทั้งครีเอเตอร์และมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพระดับสูงสุดในทุกการทำงาน
การ์ดจอของ Veriton 2000 มอบพลังประมวลผลสูงถึง 1,801 AI TOPS รองรับงานด้าน AI, โมเดลลิง, การสร้างคอนเทนต์, เรนเดอร์ และตัดต่อได้อย่างลื่นไหล พร้อมรองรับการอัปเกรดหน่วยความจำและสตอเรจด้วยแรม DDR5 dual-channel สูงสุด 64GB และ SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 สูงสุด 2TB ช่วยจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาเวิร์กโหลดให้ทำงานได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
Veriton 2000 มาพร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่ช่วยดูแลงานไอทีได้ครบ ทั้งการมอนิเตอร์ บำรุงรักษา อัปเดต วินิจฉัยระบบ และติดตามสถานะการทำงาน ช่วยลดภาระของงานด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 และพอร์ต RJ45 Ethernet ให้ความเร็วและความเสถียรสูง รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ พร้อมผ่านการรับรอง Energy Star และ EPEAT Bronze ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และความยั่งยืนในระยะยาว
Acer Veriton 2000 All-In-One: โซลูชันครบจบในเครื่องเดียว สำหรับ SMBs และออฟฟิศยุคใหม่!
Acer Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก SMB ทีมภาคสนาม และงานออฟฟิศที่ต้องการความเร็ว แรง ขับเคลื่อนด้วย Intel® Core™ Ultra 7 Series 2 (สูงสุด) พร้อม Intel Graphics, แรม DDR5 สูงสุด 64GB และ SSD สูงสุด 1TB ให้การทำงานลื่นไหล รองรับงานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมหน้าจอขนาด 23.8 นิ้ว Full HD (1920×1080) ความสว่าง 250 nits ให้ภาพคมชัดในอัตราส่วน 16:9 รองรับการติดตั้ง VESA Mount และปรับมุมก้ม-เงยได้ ช่วยจัดพื้นที่ประชุมหรือพรีเซนต์ได้อย่างลงตัว
Veriton 2000 AIO ยังรองรับการทำงานแบบไฮบริดด้วย Windows 11 Pro เสริมความปลอดภัยด้วย TPM 2.0 และ Kensington Lock พร้อมการเชื่อมต่อครบครันทั้ง Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 และพอร์ต RJ45 Ethernet ให้ความเร็วและความเสถียรสูง รองรับการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน
รายละเอียดสเปก ราคาและความพร้อมใช้งานจะแตกต่างตามภูมิภาค ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่าย ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และราคาในการจัดจำหน่าย โปรดติดต่อสำนักงาน Acer ผ่านทาง www.acer.com