Acer เผยโฉมไลน์อัป Swift AI ใหม่ใน CES 2026

เอเซอร์ (Acer) เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก Acer Swift AI รุ่นใหม่ในงาน CES 2026 เน้นยกระดับมาตรฐาน Copilot+ PC บนระบบปฏิบัติการ Windows 11 ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra Series 3 และกราฟิก Intel Arc ครอบคลุมทั้งกลุ่มเรือธง (Swift 16), กลุ่มเน้นการพกพา (Swift Edge) และกลุ่มพรีเมียมไลฟ์สไตล์ (Swift Go)
ไฮไลท์ของปีนี้คือ Acer Swift 16 AI (รหัสรุ่น SF16-71T) ซึ่งถูกวางตำแหน่งเป็นโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม มาพร้อมหน่วยประมวลผลรุ่นท็อป Intel Core™ Ultra X9 388H Series 3 จับคู่กับกราฟิก Intel Arc B390 เพื่อรองรับการทำงานระดับมืออาชีพ
จุดเด่นสำคัญอยู่ที่นวัตกรรม ทัชแพด Haptic ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (175.5 x 109.7 มม.) ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass รองรับการใช้งานร่วมกับปากกาสไตลัสมาตรฐาน MPP 2.5 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสเก็ตช์ภาพหรือทำงานกราฟิกบนทัชแพดได้โดยตรง
ด้านการแสดงผลเลือกใช้หน้าจอสัมผัส OLED ขนาด 16 นิ้ว ความละเอียด 3K (WQXGA+) อัตรารีเฟรช 120Hz ครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 100% และผ่านมาตรฐาน VESA DisplayHDR True Black 500 ระบบเสียง DTS:X Ultra พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อครบครัน อาทิ Thunderbolt 4 Type-C คู่, HDMI 2.1 และรองรับ Wi-Fi 7
สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่เน้นความคล่องตัว เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Edge 14 AI และ 16 AI โดยในรุ่น 14 นิ้ว มีน้ำหนักตัวเครื่อง ไม่ถึง 1 กิโลกรัม และบางเพียง 13.95 มม. ใช้วัสดุอัลลอยสเตนเลส-แมกนีเซียม ที่มีความแข็งแกร่งตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ (MIL-STD 810H)
สเปกภายในอัปเกรดใช้โปรเซสเซอร์สูงสุด Intel Core Ultra 9 386H Series 3 แรมสูงสุด 32GB และ SSD 1TB หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ 3K OLED 120Hz พร้อมฟีเจอร์ Acer Multi-Control Touchpad รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการประชุมออนไลน์ และระบบความปลอดภัย Human Presence Detection ร่วมกับกล้อง FHD IR
ในส่วนของรุ่นเมนสตรีมพรีเมียม Acer Swift Go 14/16 AI ยังคงเน้นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ตัวเครื่องดีไซน์บางแบบ Laser-etched สามารถกางหน้าจอได้ราบ 180 องศา
ด้านขุมพลังขยับไปใช้รุ่นสูงสุด Intel Core Ultra X9 388H พร้อมกราฟิก Intel Arc B390 และแรม LPDDR5x สูงสุด 32GB หน้าจอมีให้เลือกทั้งแบบ 2K WUXGA และ 3K OLED Touch พร้อมกล้องเว็บแคมความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (5M IR) เพื่อคุณภาพวิดีโอคอลที่คมชัดยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ในโน้ตบุ๊กตระกูล Swift AI ทุกรุ่น รองรับฟีเจอร์ Copilot+ PC บน Windows 11 ที่เน้นการทำงานร่วมกับ AI ทั้ง Click to Do ฟีเจอร์วิเคราะห์บริบทของภาพหรือข้อความบนหน้าจอ เพื่อเสนอคำสั่งลัดที่เหมาะสม Copilot Voice ระบบสั่งงานด้วยเสียง และ Copilot Visio ระบบให้ข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันและเนื้อหาที่กำลังแสดงผล