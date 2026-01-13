สุดเศร้า! “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าวัย 3 เดือน กลับดาวช้างแล้ว ด้วยภาวะตับวายเฉียบพลัน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ แจ้งข่าวเศร้า “น้องข้าวต้ม'”ลูกช้างป่าพลัดหลงจากลำคลองงู กลับดาวช้างแล้ว ณ ศูนย์ฯ บึงฉวาก ด้วยวัย 3 เดือนเศษ ผลวินิจฉัยเบื้องต้นระบุตับวายเฉียบพลันซ้ำเติมอาการป่วยเรื้อรังที่เป็นมาตั้งแต่ต้น
วันนี้ (13 ม.ค.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” โพสต์แจ้งข่าวเศร้าของ ลูกช้างป่า "ข้าวต้ม" กลับดาวช้างแล้ว ด้วยวัยเพียง 3 เดือน จากภาวะตับวายเฉียบพลัน
ทางเพจรายงานว่า “ลูกช้างป่าเพศเมียตัวน้อยชื่อ "ข้าวต้ม" อายุเพียง 3 เดือน 23 วัน ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ามกลางความเศร้าโศกและสะเทือนใจของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ดูแลน้องข้าวต้มด้วยความรักและอุทิศตนมาตลอด
น้องข้าวต้มถูกพบครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ในสภาพที่อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เจ้าหน้าที่จึงได้รีบประสานงานนำตัวน้องส่งมารับการดูแลและรักษาอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก โดยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้อุทิศตนดูแลน้องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา
สพ.ญ. ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก และ สพ.ญ. กานต์พิชชา หาญอาษา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) วินิจฉัยเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องข้าวต้มเกิดจากภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยพิจารณาจากอาการเดิมที่น้องมีปัญหาที่ตับซึ่งผิดปกติตั้งแต่เริ่มเข้ารับการรักษา
การจากไปของน้องช้างตัวน้อยในวัยอันยังไม่เติบเต็มที่นี้ สร้างความเสียใจและสะเทือนใจอย่างยิ่งแก่ทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทดูแลน้องอย่างใกล้ชิด ทุกคนพยายามรักษาน้องข้าวต้มด้วยความตั้งใจและหวังว่าจะได้เห็นน้องเติบโตอย่างแข็งแรง แม้จะได้พยายามอย่างเต็มที่ตามหลักวิชาการแล้ว แต่ด้วยความเปราะบางของชีวิตตัวเล็กๆ ของน้องและความรุนแรงของอาการ ทำให้น้องไม่สามารถต่อสู้เอาชนะได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา น้องข้าวต้มได้รับความรักและการดูแลอย่างอบอุ่นจากทีมงานทุกคน ทุกคนต่างภาวนาให้น้องมีพลังสู้ต่อไป แต่ด้วยเหตุที่อวัยวะสำคัญของน้องอ่อนแอเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ น้องจึงได้จากไปอย่างสงบในที่สุด
ขณะนี้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการชันสูตรศพน้องข้าวต้มเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และจะทำการฝังกลบตามหลักวิชาการ ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะรายงานผลการชันสูตรอย่างละเอียดต่อไป
น้องข้าวต้มจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป และการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งเตือนใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างป่าไทยซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีค่ายิ่งของประเทศ ทุกชีวิตของลูกช้างล้วนมีความหมายและคุณค่าอันประเมินไม่ได้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งกำลังใจและติดตามอาการน้องข้าวต้มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กำลังใจจากทุกท่านเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทีมงานมีกำลังใจในทำงานเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป”