ไวรัลซึ้ง! อินฟลูหนุ่มต่างชาติ ระบายความในใจ 'คิดถึงเมืองไทย' จนใจสลาย พบต่างชาติแห่คอมเมนต์เห็นด้วย (ชมคลิป)

อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มต่างชาติโพสต์คลิปสั้นๆ เพียงไม่กี่วินาทีกลายเป็นประเด็นทัชใจชาวเน็ต เป็นพื้นที่ระบายความในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ "มูฟออนจากเมืองไทยไม่ได้" บางคนถึงขั้นร้องไห้เป็นอาทิตย์-จองตั๋วกลับทันทีตั้งแต่อยู่บนเครื่อง
วันนี้ (12 ม.ค.) มันยากแค่ไหนที่จะก้าวออกมาจากจุดนี้เรื่องราวสุดประทับใจนี้เริ่มต้นจากผู้ใช้ Instagram ชื่อ georgjo ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามกว่า 4 หมื่นคน เขาได้โพสต์คลิป Reels สั้นๆ เปรียบเทียบภาพความสุขขณะนั่งดื่มน้ำผลไม้ปั่นท่ามกลางบรรยากาศสตรีทฟู้ดในเมืองไทย ตัดสลับกับภาพตัวเองที่กลับไปอยู่ในบรรยากาศหนาวเหน็บและดูเงียบเหงาในต่างแดน พร้อมข้อความสั้นๆ ที่แทงใจดำคนรักการเดินทางว่า “Nobody talks about how hard it is to go from this… to this.”
(ไม่มีใครพูดถึงเลยว่า มันยากแค่ไหนที่ต้องเปลี่ยนจากจุดนี้... ไปสู่จุดนั้น)
ทั้งนี้ แม้จะเป็นคลิปสั้นๆ แต่ยอดคอมเมนต์กลับถล่มทลาย และสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ "พลังแห่งความคิดถึง" ที่ชาวต่างชาติพากันมาพรั่งพรูไว้ใต้โพสต์นี้ จนกลายเป็นเหมือนสมาคมคนรักเมืองไทยไปโดยปริยายเสียงสะท้อนจากทั่วโลก เมืองไทยคือ "สวรรค์" ที่ลืมไม่ลง
จากการสำรวจคอมเมนต์ พบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสบภาวะ "Post-Thailand Depression" หรืออาการซึมเศร้าหลังจากกลับจากเที่ยวเมืองไทย โดยสามารถแบ่งกลุ่มความรู้สึกออกเป็นหลายรูปแบบ:
โดยมีกลุ่มที่ใจสลาย หลายคนยอมรับว่าร้องไห้หนักมาก เช่น คุณ bk888x เล่าว่า "ตอนนั่งเครื่องกลับร้องไป 2 รอบ พอกลับถึงบ้านเท่านั้นแหละ ร้องไห้ไม่หยุดเลยทั้งอาทิตย์" ส่วนคุณ nykipooh ถึงขั้นบอกว่า "ฉันร้องไห้มาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย" และชีวิตในไทย vs โลกความจริง นักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปมักเปรียบเทียบว่า การอยู่นอกเมืองไทยเหมือนแค่หายใจทิ้งไปวันๆ แต่เมืองไทยคือการได้ "ใช้ชีวิตจริงๆ" ขณะที่บางคนเพิ่งกลับจากหาดกะตะ ภูเก็ต ไปเจอหิมะที่รัสเซีย ถึงกับบอกว่า "ใจสลาย" ซึ่งทางแก้เดียวคือ "จองตั๋วใหม่": กลายเป็นมุกตลกที่แฝงเรื่องจริง เมื่อหลายคนบอกว่ายาแก้โรคคิดถึงไทยที่ดีที่สุดคือการซื้อตั๋วใบใหม่ บางคนกดจองตั้งแต่อยู่บนเครื่องขากลับ หรือวางแผนจะกลับมาอีกรอบในช่วงคริสต์มาสทันที และมองว่า เป็น Soft Power ที่แท้จริง คือ "ความทรงจำ"
สิ่งที่ชาวต่างชาติพูดถึงตรงกันไม่ได้มีแค่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่คือ "ผู้คน อาหาร และจิตวิญญาณ" ของความเป็นไทยที่ทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาด
อย่างไรก็ตาม คอมเมนต์หนึ่งระบุว่า "เมืองไทยคือที่สุดในโลกแล้ว ทั้งผู้คนและอาหาร" สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางในแผนที่ แต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่นักท่องเที่ยวอยากกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต่างจากบางประเทศที่ "ครั้งเดียวพอ" แต่สำหรับประเทศไทย คำนิยามที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นคำว่า "Land of Smiles" ที่ติดตรึงใจคนทั้งโลกอย่างแท้จริง
