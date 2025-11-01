หนุ่ม LGBTQ รักไม่ลงตัว เครียดวีดีโอคอลหาญาติ ก่อนไปผูกคอตายในห้องพัก พี่สาวเผยคาดปัญหาแฟน

หนุ่ม LGBTQ วีดีโอคอลหาพี่สาว คว้าขวดเหล้าตีหัวตัวเอง ก่อนผูกคอดับคาห้อง ญาติเผยคาดผิดหวังเรื่องความรักไม่ลงตัว
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.เมื่อเวลา 22.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้รับแจ้งเหตุชายผูกคอเสียชีวิต บริเวณหอพักแห่งหนึ่ง ภายในซอยชุมชนวัดบางพูดใน ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งรีบตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นหอพักสูง 2 ชั้น ภายในห้องนอนบริเวณชั้นล่างพบศพผู้เสียชีวิตใช้สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ผูกคอตัวเอง เสียชีวิตทราบชื่อคือนายศุภวิชญ์ สุดหนองบัว อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้างตอกเสาเข็ม ทางญาติได้ใช้มีดตัดสายไฟที่ใช้ผูกคอและช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามนางศรัญย์พร หนุนยศ อายุ 48 ปี พี่สาวผู้ตาย เล่าว่า เวลาประมาณ 22:20 น .ตนเองได้ video call คุยกับผู้เสียชีวิต ตนถามว่ามีปัญหาอะไรแต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมบอกร้องไห้ไม่หยุดตนพยายามปลอบ แต่ทางผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่อยากอยู่อยากตาย แล้วคว้าขวดเหล้าตีหัวตัวเอง 3 ครั้ง หลังจากนั้นได้ปิดไฟในห้อง แล้ววางสายโทรศัพท์ ตนเห็นท่าไม่ดีจึงได้ชวนลูกสาวขับรถจยย.ไปที่หอพัก พอมาถึงพบว่าไฟในห้องปิด ประตูห้องล็อค ตนกับลูกสาวพยายามงัดประตูห้องเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบ ตนจึงได้ไปแจ้งเจ้าของหอให้เอากุญแจมาไขประตูห้อง พบว่าผู้เสียชีวิตได้ใช้สายคอมพิวเตอร์แขวนคอตัวเองผูกกับเหล็กดัดหน้าต่างน้ำลายฟูมปาก ตนจึงได้ช่วยกันตัดสายไฟแล้วนำตัวลงมาช่วยปฐมพยาบาลแต่ไม่เป็นผลจึงได้รีบแจ้งกู้ภัย
ส่วนสาเหตุผู้ตายไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินหรือเรื่องโรคร้ายแต่มีปัญหาเรื่องความรักผู้ตายเป็น LGBTQ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป