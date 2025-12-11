ยายเศร้า! หลานชายสละชีพเพื่อชาติ เคยสัญญาจะกลับมาบวชให้ แต่คงไม่มีวันนั้นแล้ว

มหาสารคาม-เศร้า! เตรียมรับศพพลทหารธนกร บำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเหล่าสุขธัมมาราม เผยเสียชีวิต ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าศีรษะ บริเวณปราสาทตาเมือนธม ยายเผยหลานชายนิสัยดี ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ตั้งใจทำงานเคยสัญญาว่าปลดประจำการแล้วจะบวชให้แม่กับยาย
วันนี้ (11 ธ.ค.) ที่วัดบ้านเหล่าสุขธัมมาราม ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชาวบ้านบ้านเหล่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับศพพลทหารธนกร สิงหาชาติ อายุ 21 ปี ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะ ถูกสะเก็ดระเบิดฝ่ายตรงข้าม บริเวณศีรษะ บริเวณปราสาทตาเมือนธม โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งตัวไปรักษา ที่โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยพลทหารธนกร เสียชีวิต เมื่อเวลา 01.50 น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 68
บรรยากาศในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงฝ่ายปกครอง ร่วมทำความสะอาด ติดตั้งเครื่องเสียง และเตรียมสถานที่เพื่อรับศพพลทหาร คาดว่าขบวนเคลื่อนศพจะเดินทางมาถึง เวลา 16.00 น. และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วางพวงมาลาพระราชทาน ในเวลา 17.00 น.
นางสาวมาย รอดสุโข อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นน้องสาวคุณยายของพลทหารธนกร กล่าวว่าคุณยายแท้แท้ของพลทหารธนากรเสียไปนานแล้ว ตนจึงเลี้ยงดูพลทหารธนกรมาตั้งแต่เล็กๆ ส่วนพ่อแม่ของพลทหารธนกร ก็ไปทำงานที่กรุงเทพฯ พลทหารธนกรเป็นเด็กดี ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร เป็นเสาหลักของครอบครัว ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ยากจน พลทหารธนกรจึงเรียนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจะไปทำงานก่อสร้าง เก็บหอมรอมริบ จนสามารถซื้อที่ดินให้กับยายได้ในราคา 200,000 กว่าบาท
นิสัยเป็นเด็กไม่เกเร เป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ชอบถ่ายรูป เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ตอนทราบข่าวยายก็เสียใจ ร้องไห้หนักมาก ร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหล ยายเลี้ยงมาตั้งแต่อนุบาล แต่ยายก็ภูมิใจในตัวหลานคนนี้ ถึงแม้จะทำใจยากแต่ก็จะพยายามทำใจ
ตอนโทรศัพท์คุยกันก็ถามหลานตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ได้มั้ย หลานก็ตอบว่าอยู่ได้ สบายดี มีของกินเยอะ ยายก็บอกให้ระวังตัว ให้อยู่ในฐานตลอด มีพระหลวงปู่สาร์ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสของหมู่บ้านที่ชาวบ้านนับถือติดตัวไปตลอด ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตน ที่สำคัญหลานเคยบอกว่า หลังจากปลดประจำการแล้ว จะมาบวชให้แม่กับยาย แต่คงไม่มีวันนั้นอีกแล้ว