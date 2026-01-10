﻿ผบ.ทอ.ลั่นศัตรูอ่อนแรงลงแต่ไม่ประมาท ย้ำอาวุธทัพฟ้าไม่ใช่แค่โชว์วันเด็ก แต่นี่คือศักยภาพของกองทัพอากาศไทย

ผบ.ทอ.ลั่นศัตรูอ่อนแรงลงแต่ไม่ประมาท ย้ำประเทศไทยมีศักดิ์ศรี-เอกราช จะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนก้าวล่วงอธิปไตย ระบุทุกเหล่าทัพทำหน้าที่อย่างดีที่สุด และเตรียมพร้อมตลอดเวลา
ที่ฝูงบิน 601 กองบิน 6 พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้สัมภาษณ์ถึงเครื่องบินที่แสดงโชว์ในวันนี้ได้ร่วมภารกิจหย่อนไข่ ในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมาหรือไม่ว่า “ได้ใช้จริงหมด เท่าที่เห็นก็มีครับ“ ทั้งนี้ขอเรียนว่ากองทัพอากาศได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนกำลังภาคพื้นซึ่งเป็นหลัก และยังช่วยลดทอนขีดความสามารถของศัตรู ซึ่งวันนี้เราสามารถทำให้ศัตรูของเราอ่อนแรงลงแต่ก็ประมาทไม่ได้
“ขอเรียนว่าประเทศของเรามีศักดิ์ศรีและมีเอกราชไม่ยินยอมให้ใครหน้าไหนมาก้าวล่วงอธิปไตยของเรา หรือมายึดครองแผ่นดินของเรา และมา บอกว่าเราเป็นผู้รุกราน เพราะเราไม่เคยรุกรานใคร เราป้องกันตนเองและทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเพื่อเอาอธิปไตยของเรากลับคืนมา”
สำหรับการพูดคุยชี้แจงกับผู้ช่วยทูตทหารเมื่อวานนี้นั้น พลอากาศเอกเสกสรร ระบุว่าได้ชี้แจงถึงการปฎิบัติการทหารในส่วนของกองทัพอากาศว่าทุกอย่างที่ได้ทำ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักเกณฑ์การใช้กำลังที่สากลใช้กัน พุ่งเป้าไปที่กำลังทางทหารของข้าศึกเพื่อลดทอนขีดความสามารถทำให้กำลังทางบกจากทั้ง 3 กองกำลัง ของเราสามารถนำอธิปไตยกลับคืนมาได้ อย่างไรก็ดี บรรยากาศในภาพรวมของการเป็นไปด้วยดีคณะผู้ช่วยทุกทหารเข้าใจการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทย สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ ในขณะนี้เรายังต้องเฝ้าระวังมั่นใจว่าทุกเหล่าทัพพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ส่วนกรณีฝ่ายตรงข้ามอาจโจมตีในโซเชี่ยลมีเดียว่า ทอ.ไม่ใช่ต้องการแค่บินโชว์วันเด็กเท่านั้น แต่ต้องการส่งสัญญาณบางอย่าง พลอากาศ เสกสรร กล่าวว่า “สัญญาณของผมนี่คือศักยภาพของกองทัพอากาศ”