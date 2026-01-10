"เครือผู้จัดการ" แถลงการณ์กรณีแอบอ้างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ข่าว

"เครือผู้จัดการ" แถลงการณ์กรณีนักข่าวในสังกัดแอบอ้างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ข่าว เบื้องต้นชี้แจงว่าเป็นการเสนอแผนประชาสัมพันธ์ให้กับนักธุรกิจรายหนึ่ง แต่ส่งข้อความผิดไปยังกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวของพรรคการเมือง องค์กรขอยืนยันว่าเป็นการดำเนินการโดยพลการในลักษณะส่วนบุคคล มิใช่นโยบาย และไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยสิ้นเชิง กำลังสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพและความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อไป
แถลงการณ์เครือผู้จัดการ กรณีการแอบอ้างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ข่าว
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่า มีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งในเครือผู้จัดการ ได้ส่งข้อความเข้าไปยังกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวของพรรคการเมืองหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาข่าวและภาพนิ่ง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ข่าวยอดนิยม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว” พร้อมมีการระบุอัตราค่าตอบแทนในการเผยแพร่ข่าว และมีการพาดพิงถึงสื่อมวลชนหลายแห่งนั้น
เครือผู้จัดการขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว มิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยเร่งด่วน
เบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวได้ชี้แจงว่า เป็นการติดต่อส่วนตัวกับนักธุรกิจรายหนึ่ง ซึ่งได้ขอให้ช่วยจัดทำแนวคิดหรือแผนประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น ผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวจึงได้เสนอความเห็นในลักษณะส่วนบุคคลว่า สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทใดได้บ้าง เพื่อส่งให้นักธุรกิจรายดังกล่าวพิจารณา อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อความดังกล่าวไปยังกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวของพรรคการเมืองโดยไม่เจตนา
เครือผู้จัดการขอยืนยันว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยพลการของผู้สื่อข่าวรายดังกล่าว เป็นการกระทำในลักษณะส่วนบุคคล มิใช่นโยบาย แนวปฏิบัติ หรือการมอบหมายจากเครือผู้จัดการแต่อย่างใด และไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยสิ้นเชิง
เครือผู้จัดการยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนมาโดยตลอด การนำเสนอข่าวสารเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางผลประโยชน์ และไม่มีนโยบายรับค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการนำเสนอเนื้อหาข่าวในทุกกรณี
ทั้งนี้ เครือผู้จัดการอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบขององค์กร เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพและความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อไป
เครือผู้จัดการ
10 มกราคม 2569