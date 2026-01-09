เช็กอากาศพรุ่งนี้! “น้ำเงินเข้ม” ปกคลุมกรุงเทพฯ อุณหภูมิต่ำสุดแตะ 18.8 องศา ในเวลา 7 โมงเช้า

เพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยเผยแผนที่อุณหภูมิเปรียบเทียบ ชี้อากาศเย็นยังอยู่กับกรุงเทพฯ และหลายพื้นที่ โดยเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิลดลงชัดเจน
วันนี้ (9 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” รายงานแนวโน้มสภาพอากาศว่า ในเวลา 07.00 น. ของเช้าวันพรุ่งนี้ กรุงเทพฯ จะยังคงได้รับอิทธิพลของอากาศเย็น โดยคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 18.8 องศาเซลเซียส สะท้อนจากแผนที่อุณหภูมิที่ปรากฏสีฟ้าและน้ำเงินเข้มปกคลุมพื้นที่
ทั้งนี้ แผนที่ดังกล่าวเป็นการแสดงผลอุณหภูมิเปรียบเทียบกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งใช้เป็นวันอ้างอิงก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลง โดยการนำค่ามาลบกันช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละวันอย่างชัดเจน
การแสดงผลสีบนแผนที่ระบุว่า สีฟ้า น้ำเงิน และน้ำเงินเข้ม หมายถึงอุณหภูมิที่ลดลงเมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ขณะที่สีเหลือง ส้ม และแดง แสดงถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่วนสีเขียวหมายถึงอุณหภูมิที่ไม่เปลี่ยนแปลง
สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่อุณหภูมิลดต่ำลง เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันอาการเจ็บป่วยจากอากาศเย็น