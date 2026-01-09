สหรัฐฯ มอบเงินกว่า 100 ล้านเหรียญ หนุน ทบ.เสริมสร้าง เสถียรภาพชายแดน ปราบสแกมเมอร์ เสริมแกร่ง รถเกราะ สไตรเกอร์ ด้าน ผบ.ทบ. แจง กัมพูชา เริ่มก่อน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้การต้อนรับ นาย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก, นาย ชอน โคตาโระ โอนีลล์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ณ ห้อง จปร. อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางทหาร ความมั่นคงระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย – กัมพูชา
ระหว่างการหารือ ผบ.ทบ. กล่าวย้ำถึงความจริงใจของไทยในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพ โดยใช้กลไกทวิภาคีสร้างความเข้าใจกับกัมพูชา
ขณะที่สหรัฐฯ ขอบคุณไทยที่ยึดมั่นในข้อตกลงและเล็งเห็นบทบาทสำคัญของกองทัพบกในการสร้างเสถียรภาพระยะยาว
โดย ผบ.ทบ. ระบุต่อว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง รวมถึงการกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้รุกราน ทั้งนี้ ไทยดูแลเชลยศึก 18 นายตามหลักมนุษยธรรมและดำเนินการปล่อยตัวอย่างเหมาะสมตามหลักสากล
ในด้านความสัมพันธ์ ไทย–สหรัฐฯ ได้หารือการยกระดับความร่วมมือ โดยสหรัฐฯ ยืนยันสนับสนุนงบประมาณทางการทหารกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการเสริมสร้างเสถียรภาพชายแดนและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ รวมถึงการสนับสนุนการขยายขีดความสามารถของหน่วยยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์และเพิ่มหลักสูตรการศึกษา–ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง
ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องว่าการฝึกร่วมผสม Cobra Gold และ Balance Torch เป็นการฝึกสำคัญที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ความร่วมมือเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาค นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือในด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโดรนและต่อต้านโดรน รวมถึงการข่าวกรองและอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและอธิปไตยจากการถูกรุกราน ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และหวังที่จะได้เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อเสถียรภาพของภูมิภาคในอนาคต
กองทัพบกยืนยันความมุ่งมั่นรักษาสันติภาพด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืน