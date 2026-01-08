ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ทรงเน้นย้ำความสำคัญของ “วินัย” ในการรู้จักกำกับและพัฒนาตนเอง อันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ได้เผยแพร่ข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 ความว่า
“เด็ก ๆ ทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า วินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปรกตินิสัย”
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2568