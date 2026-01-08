โชห่วยลุ้นเลือกตั้ง 69 ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจรากหญ้า สมาคมยาสูบไทย เร่งพรรคการเมืองออกนโยบายปราบบุหรี่เถื่อน ปกป้องโชห่วยถูกกฎหมาย

สมาคมการค้ายาสูบไทย เผยความหวังต่อการเลือกตั้งปี 2569 ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจไทย พร้อมเสนอพรรคการเมืองเร่งแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนให้หมดไป เพื่อช่วยเหลือโชห่วยประมาณ 5 แสนรายและเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจถดถอยและกำลังซื้อที่ซบเซา
นางสาวธัญญศรัณ แสงทอง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ติดตามการเลือกตั้งปี 2569 อย่างใกล้ชิด และเห็นว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามพบว่า หลายพรรคการเมืองได้มีการนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า ลดค่าครองชีพ เสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs รวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใต้ดิน ซึ่งทุกประเด็นนี้ล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโชห่วยที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย และถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
“ปัจจุบันโชห่วยที่ขายสินค้าถูกกฎหมายประมาณ 5 แสนราย กำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จากการที่บุหรี่เถื่อนขยายตัวเร็วตามเศรษฐกิจที่ซบเซา กินส่วนแบ่งตลาดยาสูบถึง 28% ส่งผลให้ร้านค้าถูกกฎหมายขายสินค้าไม่ได้ สูญเสียลูกค้าและรายได้ หากรัฐบาลใหม่อยากฟื้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจัง ต้องเร่งยกระดับการแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้บุหรี่ผิดกฎหมายต้องเป็นศูนย์” นางสาวธัญญศรัณ กล่าว
พร้อมเน้นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ประกอบการโชห่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทั้งในแง่รายได้ของรัฐที่หายไปและการสร้างความไม่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
นางสาวธัญญศรัณ เผยอีกว่า บุหรี่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยบุหรี่เหล่านี้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายทั้งในร้านค้าทั่วไปและช่องทางออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ร้านค้าถูกกฎหมายไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ เพราะบุหรี่เถื่อนมีราคาถูกกว่าถึง 2-3 เท่า ยิ่งไปกว่านั้น การปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทางออนไลน์ยังประสบปัญหา เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเพียงพอจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เช่น เฟซบุ๊ก ทำให้การลักลอบขายยังคงแพร่หลายและยากต่อการควบคุม
“นโยบายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ จัดการเศรษฐกิจใต้ดิน ทุนสีเทา และเพิ่มรายได้รัฐจากภาษี ซึ่งหลายพรรคการเมืองชูเป็นนโยบายหาเสียง สามารถเริ่มต้นได้จากการแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจัง เพราะรัฐสูญเสียรายได้จากภาษีปีละเกือบ 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่โชห่วยและเกษตรกรไร่ยาสูบไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอ” นางสาวธัญญศรัณ กล่าวเสริม
พร้อมทั้งเสนอว่าหากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน และใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบการลักลอบนำเข้า ก็จะช่วยป้องกันและลดปริมาณบุหรี่เถื่อนในตลาดได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในประเทศ
“สมาคมฯ ขอเสนอให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองกำหนดนโยบายปราบบุหรี่เถื่อน คุ้มครองร้านค้าถูกกฎหมาย และดูแลระบบห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรากหญ้า สร้างความยั่งยืน และลดธุรกิจผิดกฎหมาย สมาคมฯ เชื่อว่าหากมีมาตรการที่ชัดเจน จะช่วยปกป้องโชห่วยและเกษตรกร พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย และแสดงจุดยืนต่อประชาคมโลกในการแก้ปัญหาธุรกิจผิดกฎหมาย” นางสาวธัญญศรัณ กล่าวปิดท้าย