ส.ค้ายาสูบไทยปลื้มผลงานสรรพสามิตกวาดล้าง “บุหรี่เถื่อน” กว่า 3 พันคดี พร้อมหนุนเดินหน้า “ภาษีอัตราเดียว” ช่วงยุบสภา อุดความเสียหาย 7 หมื่นล้าน

สมาคมการค้ายาสูบไทยออกโรงหนุนกรมสรรพสามิต เดินหน้าปรับโครงสร้างภาษีอัตราเดียวควบคู่การปราบปรามบุหรี่เถื่อน ปลื้มตัวเลขจับกุมแค่ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 พุ่งสูงกว่า 3,247 คดี มูลค่าปรับรวมกว่า 453 ล้านบาท หวั่นรัฐสูญรายได้หากชะลอปรับภาษีอัตราเดียว พร้อมจับตา 3 ปัจจัยเสี่ยง “ชายแดน-ภัยพิบัติ-การเมือง”
นางสาวธัญญศรัณ แสงทอง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า “สมาคมฯ ขอขอบคุณกรมสรรพสามิตที่ได้แถลงนโยบายชัดเจนเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่สู่ “อัตราเดียว” (Single Rate) โดยเน้นย้ำความสำคัญของการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของกรมฯ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจากการทำงานเชิงรุก
โดยสถิติการปราบปรามของกรมสรรพสามิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2568 พบว่าสามารถจับกุมคดีบุหรี่ผิดกฎหมายได้มากถึง 3,247 คดี ยึดของกลางได้ 620,204 ซอง คิดเป็นมูลค่าภาษีที่รัฐสูญเสียกว่า 32.89 ล้านบาท และมีมูลค่าค่าปรับและประมาณการค่าปรับรวมสูงถึง 453.49 ล้านบาท สะท้อนถึงความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สกัดการแพร่ระบาดของบุหรี่ผิดกฎหมาย
“อย่างไรก็ตามสมาคมฯ ขอเสนอไปถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศให้เดินหน้าปราบปรามบุหรี่เถื่อนควบคู่กับการเร่งปรับภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียวเพื่อลดความเสียหายจากรายได้ที่สูญไปกว่า 7 หมื่นล้านบาทแล้ว นอกจากนี้สมาคมประเมินทิศทางในปี 2569 โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาจากความไม่สงบชายแดน ไทย-กัมพูชา ภัยพิบัติในภาคใต้ตอนล่าง และความไม่มั่นคงทางการเมืองภายใน”
1. ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา: กัมพูชายังคงเป็นต้นทางอันดับ 1 ของบุหรี่เถื่อนในไทย แม้การปะทะและปิดพรมแดนตามแนวชายแดนอาจทำให้การลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติทำได้ยากขึ้น แต่ขบวนการมิจฉาชีพได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปใช้ช่องโหว่ของมาตรการ “สินค้าผ่านแดน” โดยส่งสินค้าจากท่าเรือในกัมพูชามาขอผ่านแดนไทยเพื่อไปยังประเทศที่ 3 การสำแดงเป็นสินค้าผ่านแดนซึ่งมักไม่ถูกตรวจสอบโดยศุลกากร จึงทำให้การสำแดงสินค้าภายในเป็นเท็จเกิดขึ้นได้ง่าย
2. อุทกภัยภาคใต้:เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของบุหรี่ผิดกฎหมาย ได้สร้างความเสียหายต่อสต๊อกสินค้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลด้านบวกให้การแพร่ระบาดชะลอตัวลงในระยะสั้น แต่ในระยะกลางถึงยาวยังคงต้องจับตามองเป็นพิเศษ
3. ความไม่มั่นคงทางการเมือง: จากการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมือง การทำงานของภาครัฐอาจขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเปราะบาง ทั้งจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจมืดอาจฉวยโอกาสในช่วงนี้ขยายอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เถื่อน สแกมเมอร์ ยาเสพติด หรือการค้ามนุษย์
“สมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกเป็นร้านค้าบุหรี่ถูกกฎหมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานของกรมสรรพสามิตและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงาน ให้ยังคงความเข้มข้นในการปราบปรามควบคู่กับปรับโครงสร้างภาษีอัตราเดียวต่อไป แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านในช่วงยุบสภาก่อนจะมีรัฐบาลใหม่ เพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริตและรักษาความมั่นคงทางรายได้ของประเทศ”