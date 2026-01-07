อว.จับมือ ASU และ SIA วางฐานกำลังคน ขับเคลื่อน Thailand Semiconductor Roadmap

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุม Thailand Semiconductor Roadmap Co-Design Workshop เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และพันธมิตรระดับชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันระดมความคิด นำทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยจากระดับนโยบายสู่การดำเนินงานจริง
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในช่วงปิดการประชุมว่า เวิร์กชอปครั้งนี้ถูกออกแบบให้เป็น “แพลตฟอร์มการทำงานจริง” ที่เชื่อมโยงนโยบาย ภาคอุตสาหกรรม และระบบอุดมศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดย อว.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการบูรณาการผลลัพธ์จากเวทีนี้ไปสู่การกำหนดทิศทางเชิงนโยบายและการพัฒนากำลังคนในระยะต่อไป
“ความสำเร็จของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างนโยบาย ความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของ อว.ในการทำให้ทั้งระบบขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน”
ทั้งนี้ การประชุมยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาคนโยบายกับภาคเอกชน และนำมุมมองด้านการลงทุนจริงมาประกอบการออกแบบ Roadmap เพื่อให้มาตรการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนากำลังคน และการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสอดคล้องกันในเชิงโครงสร้าง
ด้าน ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงปาฐกถาเปิดงานว่า เซมิคอนดักเตอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการยกระดับบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) โดยการพัฒนากำลังคนเชิงลึกเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์นี้
ในส่วนของภาคการศึกษา รศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ MUT National Semiconductor Training Center ระบุว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติให้เป็นหลักสูตร และการฝึกอบรมสู่เส้นทางอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง โดยเน้นการพัฒนากำลังคนในสาขาที่ประเทศมีศักยภาพและความต้องการสูง พร้อมสร้างต้นแบบการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลได้ในระดับประเทศ
ขณะที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ นาย Jose Quiroga ผู้แทนจาก Arizona State University (ASU) สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงความร่วมมือกับประเทศไทยว่า เป็นการทำงานในลักษณะ “การร่วมออกแบบ” ในระดับระบบ ตั้งแต่นโยบาย การพัฒนาหลักสูตร ไปจนถึงการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากภาคอุตสาหกรรมโลก
ในเวทีนี้ยังได้รับมุมมองจาก Semiconductor Industry Association (SIA) ซึ่งช่วยสะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และทักษะที่ตลาดโลกต้องการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบหลักสูตร การฝึกอบรม และระบบการพัฒนากำลังคนของไทยให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมจริง และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
การประชุม Thailand Semiconductor Roadmap Co-Design Workshop ประกอบด้วยการนำเสนอทิศทางนโยบายระดับชาติ การแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมโลก และการอภิปรายกลุ่มย่อยใน 6 ประเด็นสำคัญ เช่น การพัฒนากำลังคน โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ โดยผลลัพธ์จากเวทีนี้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำ Thailand Semiconductor Roadmap และขับเคลื่อนสู่การดำเนินงานเชิงรูปธรรมในระยะต่อไป