จับอีกโป๊ะ! สื่อเขมรอ้างไทยยิงปืน ค.ใส่พื้นที่ชาวบ้าน แต่ภาพชัดยังไม่ถอดสลัก-เป็นชนิดกองทัพไทยไม่มีใช้

เพจดังจับโป๊ะ สื่อเขมรอ้างไทยยิงปืน ค.ใส่เป้าหมายพลเรือ แต่ในภาพเป็นลูกปืน ค.ยังไม่ดึงสลัก แถมเป็นชนิดที่กองทัพไทยไม่มีใช้ จึงน่าจะเป็นของกัมพูชาเอง ซ้ำยังเป็นกระสุนที่ปล่อยควันฟอสฟอรัสขาว ที่กัมพูชาเคยงอแงว่าไทยใช้โดยละเมิดอนุสัญญาอาวุธเคมี
วันนี้(5 ม.ค.) เฟซบุ๊กเพจthaiarmedforce.com โพสต์ภาพและข้อความจับพิรุธกรณีสำนักข่าวกัมพูชาถ่ายภาพซากลูกปืน ค. ที่อ้างว่าเป็นของไทยซึ่งยิงใส่เป้าหมายพลเรือน โดยถ่ายภาพร่องรอยความเสียหาย 1 ในนั้นคือ ภาพลูก ค. ที่ด้านไม่ระเบิด
“คือเอาอีกแล้ว คนไม่มีความรู้ ขยันสร้างคอนเทนต์มันก็แบบนี้ แต่คนมีความรู้เขาดูออก
1. ซูมเข้าไปดู เป็นลูก ค. ที่ยังไม่ได้ดึงสลักนิรภัยออก คือก่อนยิงมันต้องดึงออกก่อน ถ้าไม่ดึงออกมันจะลอยมาตรงนี้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่คนแถวนั้นมาวาง
2. เป็นลูก ค. ขนาด 82 มม.สายโซเวียตและจีนซึ่งไทยไม่มีใช้ เพราะไทยใช้ลูก ค. ขนาด 81 มม.
3. แถมลูก ค. นี้เป็นลูก ค. 82 มม. แบบควัน White Phosphorus ที่กัมพูชาชอบมางอแงบ้าบอว่าไทยใช้อาวุธเคมีหรือละเมิดอนุสัญญาอาวุธเคมี ทั้งที่ลูกระเบิดควันนั้นใช้ได้ไม่ละเมิด
“ดังนั้นโดยสรุปคือ เขมรการละครโป๊ะแตกอีกแล้ว เพราะเอาลูก ค.82 ที่ตัวเองมีนั่นแหละมาจัดฉาก แต่ไม่ถอดสลักนิรภัยออก แล้วแถมเป็นลูกระเบิดควัน White Phosphorus ซะด้วย ตัวเองก็ใช้ยังมีหน้ามาด่าคนอื่น
“เขียนไปก็เหนื่อยใจ อ่านข่าวแบบนี้ทีไรมันบั่นทอนสติปัญญามากจริง ๆ ไอ้คนสร้างข่าวคิดว่ามุกแบบนี้มันหลอกคนได้จริง ๆ เหรอ #ชายแดนไทยกัมพูชา”