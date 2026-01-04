หมดสิทธิ์ทำตาม! เพจดังดับฝันไทยถ้าคิดเลียนแบบสหรัฐฯ บุกจับผู้นำ เผยแค่เรื่อง "รักษาความลับ" ก็ตกม้าตายแล้ว

เพจ “ThaiArmedForce" กางบทวิเคราะห์สุดเข้มข้น ตอบคำถามสังคม หากเกิดการปะทะรอบใหม่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กองทัพไทยจะสามารถปฏิบัติการ "สายฟ้าแลบ" ปิดเกมเร็วใน 2 ชั่วโมง เหมือนที่สหรัฐฯ ทำในเวเนซุเอลาได้หรือไม่? คำตอบชัดเจนคือ "ทำไม่ได้" พร้อมเปิด 5 ปัจจัยสำคัญที่ไทยยังห่างชั้น ทั้งสถานะมหาอำนาจ เทคโนโลยีการข่าว และงบประมาณ ชี้จุดอ่อนสำคัญคือระบบรักษาความลับที่มักมี "คนวงใน" ปล่อยข่าวสร้างเครดิต และอาวุธที่ไทยไม่ได้เหนือกว่าเพื่อนบ้านแบบขาดลอย
วันนี้ (4 ม.ค.) เพจ “thaiarmedforce.com” ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ว่า หากเกิดการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ไทย “ไม่สามารถ” ปฏิบัติการทางทหารแบบสายฟ้าแลบเหมือนที่สหรัฐอเมริกาทำใน "Operation Absolute Resolve" (บุกเวเนซุเอลาจับมาดูโรใน 2 ชม.) ได้ โดยทางเพจได้ระบุข้อความอธิบายว่า
“หลังจากเห็น Operation Absolute Resolve ที่สหรัฐอเมริกาบุก #เวเนซุเอลา จับมาดูโรจบภายใน 2 ชั่วโมง หลายคนอาจจะมีคำถามว่า ไทยสามารถทำแบบสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ หากมีการปะทะรอบ 3 #ชายแดนไทยกัมพูชา คำตอบแบบชัดเจนเลยคือ “ไม่ได้” ไม่ใช่เพราะทหารเราไม่เก่ง แต่ทำไม่ได้เพราะ
1. ไทยไม่ใช่มหาอำนาจและไม่มีใครหนุนหลัง ถ้าเราทำคือโดนประณามและคว่ำบาตรแน่นอน นี่คือความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ รัสเซียบุกยูเครนก็ผิดกฎหมาย สุดท้ายก็ไม่มีใครทำอะไรได้ สหรัฐอเมริกาบุกจับผู้นำ #เวเนซุเอลา ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน แต่สุดท้ายก็จะไม่มีใครทำอะไรได้ เพราะชาติเหล่านี้มีอำนาจวีโต้และเป็นชาติมหาอำนาจ
2. ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ ที่สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขนาดนี้ ต้องประกอบด้วย
2.1 หน่วยข่าวที่สามารถชี้ชัดได้ว่า เป้าหมายบุคคลอยู่ที่ไหน ต้องระบุได้รายนาที ซึ่งสหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในการทำได้ โดยในกรณีนี้สหรัฐอเมริกาส่ง CIA เข้าไปปฏิบัติงานในเวเนซุเอลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว สามารถระบุได้ทุกอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตของมาดูโร ว่าเขาแต่งตัวยังไง ชอบกินอะไร ไปไหนมาไหนกับใคร นอนที่ไหน เลี้ยงหมาอะไร เมื่อรู้ทุกอย่าง ก็สามารถวางแผนปฏิบัติการได้
2.2 การทำลายโครงสร้างการป้องกันภัยทางอากาศที่สมบูรณ์แบบด้วยจรวดร่อนและเทคโนโลยี Stealth ของอากาศยานที่ดีที่สุดของโลก อย่างที่เราเห็นว่าสหรัฐอเมริกาส่ง F-22 และ F-35 เข้าทำลายโครงข่ายแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศของเวเนซุเอลา เสริมด้วยการใช้ EA-18G ในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำลายขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองแทบทุกมิติของเวเนซุเอลา
2.3 การเคลื่อนย้ายกำลังพลทางอากาศเข้าพื้นที่เป้าหมายและการทำ CAS (Close Air Support) ซึ่งสหรัฐมีหน่วยบินปฏิบัติการพิเศษอย่าง Night Stalkers ที่มีขีดความสามารถสูงมาก สามารถปฏิบัติภารกิจที่ยากและซับซ้อนด้วยเฮลิคอปเตอร์ทั้งลำเลียงและโจมตี และให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นดินได้
ซึ่งทั้งหมดนี้ไทยทำไม่ได้แน่ ๆ เพราะเราไม่มีทรัพยากรที่สหรัฐอเมริกามีเลย
3. การรักษาข้อมูลและชั้นความลับ เอาจริง ๆ ถ้ายังมีเพจหรือผู้สื่อข่าวซึ่งมีทหาร “วงใน“ ที่คอยให้ข่าวเพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างเครดิตตัวเองในการลุ้นตำแหน่งแบบนี้ ยิ่งทำไม่ได้หนักไปอีก
4. ประเมินจากอาวุธที่ใช้ สหรัฐอเมริกาลงทุนหลายหมื่นล้านบาทเพื่อการปฏิบัติการแค่สองชั่วโมง เงินลงทุนระดับนี้ไทยไม่มีแน่นอน
5. Operation Absolute Resolve คือการใช้กำลังทหารเต็มรูปแบบแต่จบอย่างรวดเร็วใน 2 ชั่วโมง ทำลายโครงข่ายการป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดด้วยความเหนือกว่าด้านขีดความสามารถ การวางแผน และเทคโนโลยี ซึ่งว่ากันตรง ๆ ไทยอาจจะเหนือกว่ากัมพูชา แต่ก็ไม่เหนือกว่ามากขนาดนั้น ให้ลองเทียบดูง่าย ๆ ว่าเรายังทำลาย KS-1C หรือ PHL-03 ให้หมดไปไม่ได้เลย
ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศและความชอบธรรม เราอาจจะพูดไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกาทำถูก เพราะมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแทบทุกฉบับ แต่ถ้าดูเฉพาะมิติทางทหารแล้ว ยากที่จะมีใครทำได้แบบสหรัฐอเมริกาที่ทำซ้ำ ๆ ให้เราเห็นแทบปีเว้นปีแบบนี้ รัสเซียลืมไปได้เลย สิ่งที่เกิดขึ้นที่สนามบินโฮสโทเมลก็คือการที่รัสเซียพยายามใช้การจู่โจมทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินต่อยูเครน ซึ่งจบลงคือ VDV แทบละลายยกหน่วย จีนแม้จะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแต่ยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในปฏิบัติการทางทหารที่ซับซ้อนขนาดนี้
สหรัฐอเมริกายังยึดหลักเดียวกับที่เขาทำในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การโจมตีที่หนักหน่วง ซึ่งหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและลดอัตราเสี่ยงของทหารที่ต้องเหยียบลงสนามรบ ด้วยการวางแผนที่ยอดเยี่ยมที่มีพื้นฐานมาจากงานด้านการข่าวที่เหนือกว่า เมื่อการข่าวนำหน้า ภารกิจก็ประสบความสำเร็จไปเกินครึ่งแล้ว
ซึ่งการใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถในระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไทยมีเลย“