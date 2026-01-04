นาทีประวัติศาสตร์! ทหารไทยอัญเชิญธงชาติไทยเหนือบ้านบึงตะกวน หลังยึดคืนพื้นที่ตามแผนที่สากล

เพจ “Army Military Force" โพสต์คลิปกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 112 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร 261 อัญเชิญธงชาติไทยขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนอธิปไตย ในพื้นที่บ้านบึงตะกวน ตามแผนที่มาตรฐานสากล 1:50,000
วันนี้ (4 ธ.ค.) เพจ “Army Military Force" โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 112 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร 261 ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ณ บ้านบึงตะกวน
พร้อมอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนอธิปไตย เพื่อประกาศชัยชนะและการรักษาเขตแดนตามแนวเขตมาตราส่วน 1:50,000 อย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก เช่น ปลิวไสวสวยงามที่สุดค่ะทหารไทยเก่งมากขอบคุณนะคะ , ใช่ค่ะ..ไทยยึดพื้นที่อัตรา 1:50,000 ตามหลักสากลเท่านั้น , กราบหัวใจพี่ ๆ ทหารไทยค่ะ โคตรเก่ง