น้ำตาซึม! พ่อทหารเซอร์ไพรส์วินาทีกลับจากภารกิจ ลูกน้อยโผกอดทั้งน้ำตา

เปิดนาทีสุดประทับใจ พ่อทหารเซอร์ไพรส์กลับบ้านหาครอบครัวโดยไม่บอกล่วงหน้า ลูกน้อยวิ่งเข้ากอดอย่างอบอุ่นหัวใจ
วันนี้ (2 ม.ค.) ผู้ใช้ TikTok "ต่อขนตาตาก ต่อขนตาล้านโอ๋" มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีการพบกันระหว่างพ่อลูก โดยเป็นภาพของคุณพ่อทหารนายหนึ่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากการปฏิบัติหน้าที่ และเดินทางกลับมาหาครอบครัวที่บ้านโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นลูกชายตัวน้อยที่กำลังเล่นสเกตบอร์ดอยู่บริเวณหน้าบ้าน โดยไม่ทันสังเกตเห็นคุณพ่อที่ยืนรออยู่ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ ทันทีที่หนูน้อยหันมาสบตาและจำได้ว่าเป็นใคร ก็ได้รีบวิ่งโผเข้ากอดคุณพ่อด้วยความดีใจท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมและยอดแชร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในครอบครัว แต่ยังสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความเสียสละของรั้วของชาติที่ต้องห่างบ้านไปปฏิบัติภารกิจเพื่อส่วนรวม โดยมีหัวใจสำคัญคือกำลังใจจากครอบครัวที่รอคอยการกลับมาอย่างมีความหมาย
คลิก>>>ชมคลิป