Live! SONDHI TALK : โลกกำลังเข้าสู่ช่วง “อันตรายที่สุด” ใครจะอยู่ ใครจะไป แล้วประเทศไทยควรรับมืออย่างไร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (2 ม.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น

- โลกกำลังเข้าสู่ช่วง “อันตรายที่สุด” ใครจะอยู่ ใครจะไป แล้วประเทศไทยควรรับมืออย่างไร?

ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.326

SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep326 (live)โลกกำลังเข้าสู่ช่วง อันตราย ที่สุด Ep326 (live)

ปี 2569 โลกกำลังสู่ช่วงอันตราย ใครจะอยู่ ใครจะไป แล้วประเทศไทยควรรับมืออย่างไร ?

