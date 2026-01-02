Live! SONDHI TALK : โลกกำลังเข้าสู่ช่วง “อันตรายที่สุด” ใครจะอยู่ ใครจะไป แล้วประเทศไทยควรรับมืออย่างไร?

วันนี้ (2 ม.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- โลกกำลังเข้าสู่ช่วง “อันตรายที่สุด” ใครจะอยู่ ใครจะไป แล้วประเทศไทยควรรับมืออย่างไร?
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.326
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep326 (live)โลกกำลังเข้าสู่ช่วง อันตราย ที่สุด Ep326 (live)
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep326 (live)
ปี 2569 โลกกำลังสู่ช่วงอันตราย ใครจะอยู่ ใครจะไป แล้วประเทศไทยควรรับมืออย่างไร ?
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2026