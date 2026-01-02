เปิดคลิปทหารกัมพูชาสำรวจความเสียหายเขาพระวิหาร โป๊ะแตก! เจอบังเกอร์-คลังอาวุธในตัวปราสาท ผิดอนุสัญญากรุงเฮก

วันที่ 1 ม.ค.2569 เฟซบุ๊กเพจ Army Military Forceได้เผยแพร่วิดีโอคลิปที่ทหารกัมพูชากำลังสำรวจความเสียหายบริเวณปราสาทพระวิหารหลังการหยุดยิง ซึ่งในคลิปดังกล่าว ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทหารกัมพูชาได้ดัดแปลงปราสาทพระวิหาร โบราณสถานมรดกโลก ให้กลายเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารและคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเปิดฉากโจมตีดินแดนไทยและทหารไทยในแนวหน้า
ทั้งนี้ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1954 กำหนดให้โบราณสถาน ต้องได้รับการคุ้มครอง และห้ามการโจมตีหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่อย่างไรก็ดี อนุสัญญาฯ มีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ชัดเจนหากมีการนำโบราณสถานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร เช่น การตั้งฐานที่มั่น การควบคุมการปฏิบัติการ การเป็นจุดซุ่มยิง หรือใช้เป็นพื้นที่เตรียมการโจมตี พื้นที่ดังกล่าวอาจ สูญเสียความคุ้มครองในทางกฎหมายเป็นการชั่วคราว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร