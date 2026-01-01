ตม. แจงปมดราม่า "สุวรรณภูมิคนแน่น" ยันระบายผู้โดยสารไม่เกิน 30 นาที แม้เที่ยวบินลงพร้อมกัน 30 ลำ

โฆษก ตม. ชี้แจงกรณีโซเชียลแชร์ภาพนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นบ่น ตม. สุวรรณภูมิแถวยาวช่วงสิ้นปี เผยเป็นช่วงพีคที่มีผู้โดยสารทะลักกว่า 5,700 คนต่อชั่วโมง ย้ำบริหารจัดการเต็มกำลังตาม "แผนน่านฟ้า" มั่นใจมาตรการคัดกรองรวดเร็วระดับสากล
วันนี้ 1 ม.ค. พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เปิดเผยถึงกรณีที่เพจท่องเที่ยวเผยแพร่โพสต์ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ระบุว่าการเข้ากรุงเทพฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีความติดขัดและหนาแน่นเป็นอย่างมากในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นวันหยุดยาว โดยมีสถิติตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้
ช่วงเวลาวิกฤต (13.00–14.00 น.): มีเที่ยวบินขาเข้าลงพร้อมกันถึง 30 เที่ยวบิน ส่งผลให้มีผู้โดยสารทะลักเข้ามาสูงถึง 5,700 คน
ช่วงพีคต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. ไม่มีชั่วโมงใดที่มีผู้โดยสารต่ำกว่า 4,000 คน
ยอดรวมทั้งวัน มีผู้โดยสารใช้บริการผ่านสุวรรณภูมิรวมกว่า 85,000 คน
พ.ต.อ.พงศ์ธร ชี้แจงว่า ภาพความแออัดที่ปรากฏส่วนหนึ่งเกิดจาก "ลักษณะทางกายภาพ" ของอาคารผู้โดยสาร เนื่องจากทางเดินสู่โถง ตม. มีลักษณะยาวและแคบ ทำให้ภาพที่ออกมาดูหนาแน่นกว่าความเป็นจริง แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถระบายผู้โดยสารได้ทั้งหมดภายในเวลา ไม่เกิน 30 นาที ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการใช้ “แผนน่านฟ้า” รับมือเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา งดลาและงดขาด เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารในทั้ง 3 โซนของด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า พร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
โฆษก ตม. 2 ยังได้เปรียบเทียบกับสถานการณ์ในต่างประเทศ โดยระบุว่าการรอคิว ตม. ในหลายประเทศอาจใช้เวลานานถึง 1-2 ชั่วโมง หรือบางแห่งในยุโรปอาจใช้เวลานานถึง 8 ชั่วโมงในช่วงเทศกาล เนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงเป็นหลัก
"การที่ ตม. ไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างความเข้มงวดด้านความมั่นคงและการให้บริการ โดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที ถือเป็นเครื่องสะท้อนประสิทธิภาพและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของไทย" พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวทิ้งท้าย