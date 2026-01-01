ตม.สุวรรณภูมิแจงชัดภาพ นทท.ต่อคิวยาวช่วงสิ้นปี ย้ำศักยภาพระบายผู้โดยสารได้ภายใน 30 นาที

รอง ผบก.ตม.2 ชี้แจงภาพ นทท.ต่อคิวยาวช่วงสิ้นปีเป็นบางช่วงเวลา ด่านตรวจสุวรรณภูมิสามารถระบายผู้โดยสารผ่านระบบคัดกรองได้ทั้งหมดภายใน 30 นาที ตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่วางไว้
จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กด้านการท่องเที่ยวเผยแพร่ข้อความของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า “สิ้นปีแล้ว การเข้ากรุงเทพฯ ก็กลับมาติดขัดอีกครั้งที่สุวรรณภูมิ” พร้อมข้อความในภาพว่า “เข้ากรุงเทพฯ มหัศจรรย์มาก” สร้างความสนใจและข้อสงสัยต่อการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น
ล่าสุดวันนี้ (1 ม.ค.) พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะโฆษก บก ตม.2 เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น เหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวและเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยหนาแน่นที่สุดของปี
โดยในช่วงเวลา 13.00–14.00 น. ของวันดังกล่าว มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกันมากถึง 30 เที่ยวบิน ส่งผลให้มีผู้โดยสารในช่วงเวลานั้นสูงถึงประมาณ 5,700 คน และตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพีกของเที่ยวบินขาเข้า ไม่มีชั่วโมงใดที่จำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 4,000 คนต่อชั่วโมง โดยตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิกว่า 85,000 คน
อย่างไรก็ตาม ภาพความแออัดที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะทางกายภาพของอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะทางเดินสู่โถงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีลักษณะยาวและค่อนข้างแคบ ทำให้เกิดมุมมองที่ดูหนาแน่นกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น มิได้หนาแน่นตลอดเวลา และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถระบายผู้โดยสารผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้
พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผบก ตม.2 ที่ได้กำหนด “แผนน่านฟ้า” เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรา งดลา งดขาด เพื่อเร่งระบายผู้โดยสาร พร้อมกับยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรองด้านความมั่นคงของประเทศอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบกล้องวงจรปิดและรายงานผลการระบายผู้โดยสารเป็นรายชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับให้มีการบริหารจัดการผู้โดยสารและกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ในทั้ง 3 โซนของด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
แม้ในช่วงเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีภารกิจสนับสนุนงานสำคัญอื่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหลายหน่วยงาน แต่เจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่อภารกิจ เพื่อให้การเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย
พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวทิ้งท้ายว่า จากประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรอคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในหลายประเทศใช้เวลานาน 1–2 ชั่วโมง หรือล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยโพสต์ผ่าน facebook group “เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง” ว่าติดหน้าด่าน ตม.สนามบินแห่งหนึ่งในยุโรปกว่า 8 ชั่วโมง ก็เกิดขึ้นมาแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตม.ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านความมั่นคงเป็นหลัก ดังนั้น การที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความมั่นคงและการให้บริการ โดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที จึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกอย่างมืออาชีพ