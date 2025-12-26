สิ้นปีไม่มีเหงา “ใจฉันตามเธอไป”YOUNGOHM แรงไม่หยุด ยืนอันดับ 1 The Official Thailand Chart 5 สัปดาห์ซ้อน ฮิตต่อเนื่องรับคริสต์มาส–ปีใหม่

เทศกาลสิ้นปีนี้ไม่มีเหงา!! ล่าสุดเพลง “ใจฉันตามเธอไป” จากอัลบั้ม “ไฟกลางคืน” ของนักร้องหนุ่ม YOUNGOHM เพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก ความผูกพัน และความคิดถึงที่ยังคงอยู่ แม้ความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตาม ด้วยเนื้อเพลงที่จริงใจ ตรงไปตรงมา สื่อให้รู้ว่ารักและคิดถึงกัน ยังครองใจแฟน ยืนยาวอันดับ 1 บนชาร์ตประเทศไทย The Official Thailand Chart ติดต่อกันยาวนานถึง 5 สัปดาห์ ตอกย้ำกระแสความนิยมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ชั้นนำ และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ฟังทั่วประเทศ ส่งผลให้เพลงนี้ฮอตต่อเนื่องรับตำแหน่งเพลงของเทศกาลแห่งความสุขตั้งแต่ คริสต์มาส ไปถึงเทศกาลปีใหม่นี้
คุณชญาภัช แสงทับทิม ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (IFPI Thailand) กล่าวถึงปรากฏการณ์ของเพลงนี้ว่า “การที่ ‘ใจฉันตามเธอไป’ สามารถติดท็อปชาร์ตประเทศไทยติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของบทเพลงที่เข้าถึงผู้ฟังอย่างแท้จริง The Official Thailand Chart ไม่ได้เป็นเพียงการวัดตัวเลขยอดฟัง แต่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างศิลปินกับผู้ฟัง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมดนตรีไทยในยุคดิจิทัล”
ขณะเดียวกัน เพลง “ ใจฉันตามเธอไป” ยังถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่จะ ดังกระหึ่มในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ หลายเพลย์ลิสต์ยอดนิยมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างหยิบเพลงนี้ไปจัดอยู่ในหมวดเพลงฟังยาวช่วงเทศกาล ทำให้เพลงนี้ไม่เพียงเป็นเพลงฮิตประจำสัปดาห์ แต่กำลังกลายเป็นเพลงที่ผู้ฟังเลือกเปิดในช่วงเวลาคริสต์มาส ไปจนถึงช่วงนับถอยหลังสู่วันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นเพลงที่กำลังประสบความสำเร็จในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ สตรีมมิ่ง รวมถึงยืนหยัดในตำแหน่งอันดับที่ 1 อย่างต่อเนื่องบน The Official Thailand Chart หนึ่งในชาร์ตที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้มากที่สุดในไทย
