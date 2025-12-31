“อัษฎางค์” ชี้สังคมต้องตั้งคำถาม ศักดิ์ศรีนักการเมืองดังเหนือความมั่นคงประมุขรัฐหรือไม่

“เอ็ดดี้” อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ตั้งคำถามเชิงบรรทัดฐานผ่านเฟซบุ๊ก ท่ามกลางดราม่าระหว่าง สส.ไอซ์ และ ดร.อานนท์ ชี้ความย้อนแย้งในสังคมไทย พร้อมย้ำทำหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (31 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก“เอ็ดดี้ อัษฎางค์” หรือ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยตั้งคำถามต่อสังคมไทยว่า ในยุคปัจจุบันศักดิ์ศรีและเสียงของ “นักการเมือง” มีน้ำหนักและดังกว่าประเด็นความมั่นคงของ “ประมุขแห่งรัฐ” หรือไม่ โดยระบุว่าเป็นความย้อนแย้งเชิงบรรทัดฐานที่ควรถูกตั้งคำถามอย่างจริงจัง พร้อมติดแฮชแท็ก #อัษฎางค์ยมนาค และ #อ่านเกมอำนาจ
อัษฎางค์ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อเขียนดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดราม่าที่เกิดขึ้น หรือเข้าข้างและปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50(1) ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการเคารพและสนับสนุนบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังดราม่าระหว่าง สส.ไอซ์ และ ดร.อานนท์ ซึ่งมีการเผยแพร่คลิปข่าวและติดแฮชแท็กเรียกร้องให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แสดงจุดยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่นิด้าจะออกแถลงการณ์ยอมรับว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีบุคลากรของสถาบันที่มีการโพสต์ข้อความพาดพิง และจะดำเนินการตามระเบียบของสถาบันต่อไป