นิด้า แถลงการณ์ ยันยึดหลักคุณธรรม ไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต่อสาธารณะ ยืนยันยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วันนี้ (30 ธ.ค.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ภายหลังเกิดกรณีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต่อสาธารณะ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนบางส่วนแสดงความห่วงใยต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน
แถลงการณ์ระบุว่า สถาบันได้รับทราบถึงข้อกังวลดังกล่าว และยืนยันว่ามีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมให้ความสำคัญกับเสรีภาพทางวิชาการ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษา
อย่างไรก็ตาม นิด้าย้ำว่า การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด
สถาบันยังระบุเพิ่มเติมว่า ไม่เคยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือแสดงความเห็นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีลักษณะดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม
ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ นิด้าระบุว่าจะยึดหลักธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม และจะพิจารณาข้อเท็จจริงตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ พร้อมยืนยันการดำเนินการทุกขั้นตอนบนหลักการที่เหมาะสมและเป็นธรรม