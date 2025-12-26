“โนเบลล์มัทฉะลาเต้” ส่งทนายแจ้งความดำเนินคดีคนแชร์คลิปหลุด ยันเป็นผู้เสียหาย-ไม่ได้เป็นคนถ่าย

‘โนเบลล์มัทฉะลาเต้’ เคลื่อนไหวแล้ว ส่งทนายแจ้งความดำเนินคดีคนปล่อยคลิป-คนแชร์ ยันเป็นผู้เสียหายถูกละเมิดสิทธิ ไม่ได้เป็นคนถ่ายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลุดของคลิป ลั่น! ใครมีไว้ในเครื่องรีบลบด่วน อ้าง ‘แค่เก็บไว้ดู’ ก็ไม่รอด เตรียมเอาผิดถึงที่สุดทุกราย
จากกรณีประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลที่มีการส่งต่อคลิปที่ไม่เหมาะสมของอินฟลูเอนเซอร์สาว “โนเบลล์มัทฉะลาเต้”
ล่าสุดวันนี้ (26 ธ.ค.) เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว โดยส่งจดหมายแจ้งจากสำนักงานทนายความ ยืนยันถูกละเมิดสิทธิ เตรียมดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด หลังคลิปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสภาพจิตใจของ เจ้าตัวเป็นอย่างมาก
ล่าสุดเธอได้แชร์แถลงการณ์จาก สำนักงานทนายความ เพื่อชี้แจงความจริงและเตือนผู้ที่ครอบครองหรือแชร์คลิปดังกล่าว โดยทำนักงานทนายความเผยว่า
คุณโนเบลล์เป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นผู้ถ่ายคลิป ไม่เคยครอบครองไฟล์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิป รวมถึงไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากเหตุการณ์นี้
การมีคลิปไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด (ไฟล์ต้นฉบับ, ส่งต่อ, หรือบันทึกหน้าจอ) และการแชร์ต่อ นำไปจำหน่าย หรือคอมเมนต์ในเชิงดูหมิ่น ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ทนายย้ำชัดว่า การอ้างว่า "แค่เก็บไว้ดู" "ไม่ได้แชร์ต่อ" หรือ "มีคนส่งมาให้" ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการพ้นผิดได้ หากยังไม่ลบทิ้งจะถือว่ามีความผิดทันที บุคคลที่ทักแชทมาคุกคาม ล่วงละเมิด หรือข่มขู่ผู้เสียหาย ทางทีมทนายได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อดำเนินคดีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
ทางสำนักงานทนายความขอความร่วมมือให้ประชาชนหยุดส่งต่อ และลบคลิปออกจากอุปกรณ์ทันที พร้อมระบุว่าการกระทำซ้ำเติมผู้เสียหายไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผิดกฎหมาย ซึ่งจะดำเนินการทางยุติธรรมจนถึงที่สุด
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อลากตัวผู้กระทำความผิด ทั้งผู้โพสต์คนแรกและผู้ส่งต่อมาลงโทษตามกฎหมาย