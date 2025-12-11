“น้ำชา” เฉลยแล้ว ดรามาลูกทำร้านเละ เป็นคอนเทนต์ตามบรีฟงานลูกค้า!

กรณีดรามา “น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์” พาลูกไปร้านอาหาร และปล่อยให้ลูกได้เล่นน้ำจิ้มจนหมดขวด โต๊ะอาหารเลอะ ทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่ม ทำนอง ทำไมคุณแม่ไม่ห้ามลูก , ถ้าเป็นพนักงานเจอแบบนี้ร้องไห้ แม้ น้ำชา ชี้แจงไปแล้วรอบหนึ่งว่าได้จ่ายค่าชดเชยให้ทางร้านไปแล้ว แต่ทัวร์ยังลงไม่หยุด ล่าสุด น้ำชา ได้โพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรม ยอมรับเป็นคอนเทนต์ตามบรีฟของลูกค้า
“ขออนุญาตชี้แจงเหตุการณ์จากคลิปวิดีโอล่าสุด
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ ซึ่งปรากฏภาพลูกของชาทำให้โต๊ะอาหารมีความไม่เรียบร้อยในร้านอาหารชาขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อทางร้าน รวมถึงผู้ติดตามทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
คลิปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำคอนเทนต์ตามบรีฟงานลูกค้าโดยมีการกำกับการถ่ายทำและการควบคุมทุกขึ้นตอนจากทีมงานเพื่อให้ได้ภาพตามเนื้อหาที่ต้องการค่ะ
ทางร้านได้รับแจ้งและอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนถ่ายทำและหลังเสร็จสิ้นงาน ชาได้ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมทั้งชดเชยให้กับทางร้านอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ชาน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความเคารพและขอถือเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ให้รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
ชาได้พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับมารยาทในที่สาธารณะเพิ่มเติมแล้ว และจะดูแลทุกขั้นตอนในการทำงานให้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
อย่างไรก็ตาม ชาขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุตรหรือครอบครัวหากมีข้อความที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมื่นประมาท ชาจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องครอบครัวตามสิทธิ์ที่พึงมีค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและให้คำแนะนำค่ะ น้ำชา ชีรณัฐ”