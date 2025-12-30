วางแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์กั้นเขตแดนบ้านหนองจานตามแผนที่ 1 ต่อ 50,000 เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทหารไทยได้นำตู้คอนเทนเนอร์ 60 ตู้ ที่มีผู้บริจาคผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ไปติดตั้งบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังจากทหารไทยยึดคืนจากกัมพูชา พร้อมปักธงชาติไทย ประกาศอาณาเขตตามแผนที่ 1:50,000 เป็นของขัวญปีใหม่ให้กับคนไทยและชาวบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
ทั้งนี้ ทหารไทยสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจาน ซึ่งฝั่งกัมพูชาเรียกว่าบ้านโชคชัย จ.บันทายมีชัย กลับมาได้ ก่อนที่ไทย-กัมพูชาหยุดยิงเมื่อตอนเที่ยงวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามเส้นสีนํ้าเงินในภาพซึ่งเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทย