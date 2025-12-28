ทหารแนวหน้าขอบคุณ กัน จอมพลัง สร้าง 91 บังเกอร์ สมรภูมิสระแก้ว

ทหารแนวหน้า สมรภูมิสระแก้ว ขอบคุณมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ สร้างบังเกอร์ที่มั่นรวม 91 บังเกอร์ ที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว ป้องกันกัมพูชาโจมตีเข้ามาในดินแดนของราชอาณาจักรไทย
วันนี้ (28 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก กองทัพบก โพสต์ข้อความระบุว่า "ทหารแนวหน้า สมรภูมิสระแก้ว ขอขอบคุณมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่สร้างบังเกอร์ที่มั่นรวม 91 บังเกอร์ มูลค่าหลายล้านบาท ที่ บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง บ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา รวมถึงอีกหลายพื้นที่ ในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งบังเกอร์ที่มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถปกป้องชวิตของทหารที่ปฏิบัติการได้หลายร้อย หลายพันชีวิต จากคมกระสุนปืนเล็ก ปืนใหญ่ ระเบิด จรวด รวมทั้งโดรนพลีชีพ และโดรนทิ้งระเบิดนับพัน นับหมื่นนัด ที่กัมพูชาโจมตีเข้ามาในดินแดนของราชอาณาจักรไทย
บังเกอร์ของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยรักษาชีวิตของนักรบ ให้ลูกชายได้กลับไปกราบพ่อแม่ ให้สามีได้กลับไปสวมกอดภรรยา ให้พ่อได้กลับไปดูแลลูกๆ ขอขอบคุณอีกครั้ง จากใจพวกเรา นักรบชายแดนเบื้องบูรพา"