กองทัพภาคที่ 1 เสริมกำลังเข้าปอยเปต พร้อมทำลายที่มั่นทางทหารกัมพูชา ยิงกระสุนส่องสว่างเข้าโจมตี

ด่วน! กองทัพภาคที่ 1 เสริมกำลังเข้าปอยเปต พร้อมเข้าทำลาย ที่มั่นทางทหาร หลังพบความเคลื่อนไหวทหารกัมพูชา ยืนยันใช้กำลังในกรอบของการรักษาอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา รายงานการตรวจพบความเคลื่อนไหวของกำลังพลฝ่ายกัมพูชา พื้นที่ปอยเปต ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และฐานที่มั่นสำคัญของฝั่งกัมพูชา โดยพบการจัดตั้งที่มั่นทางทหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมของอาวุธสนับสนุน และการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเก็บและสะสมยุทโธปกรณ์
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมนำกำลังทหารฝ่ายไทยเข้าพื้นที่เช่นกัน เพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่า การดำเนินการใดๆ จะอยู่ภายใต้กรอบของการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. ทหารไทยได้ยิงกระสุนส่องสว่างเพื่อเริ่การโจมตีแล้ว