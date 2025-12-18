กองทัพบกชี้แจงสถานการณ์ “เนิน 350” ย้ำเป็นยุทธภูมิสำคัญ เข้าตีไม่ง่าย เหตุฝ่ายตรงข้ามสร้างที่มั่นแข็งแรง

รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ “เนิน 350” ย้ำเป็นยุทธภูมิสำคัญ เข้าตีไม่ง่าย เหตุฝ่ายตรงข้ามสร้างที่มั่นแข็งแรง พร้อมยืนยันทุกปฏิบัติการคำนึงถึงพลเรือนเป็นหลัก
วันนี้ (18 ธ.ค.) พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ “เนิน 350” ซึ่งถือเป็นยุทธภูมิสำคัญว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ฝ่ายกัมพูชาเข้ายึดครองมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีการสร้างแนวตั้งรับและที่มั่นทางทหารอย่างแข็งแรง ส่งผลให้การเข้ายึดพื้นที่คืนของฝ่ายไทยมีความยากลำบาก
จากการประเมินสถานการณ์พบว่า ฝ่ายกัมพูชาใช้ยุทธวิธีระดมยิงด้วยอาวุธหนัก ทั้งจรวด BM-21 ปืนใหญ่ และอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกล ก่อนใช้โดรนอากาศยานไร้คนขับติดระเบิดเข้ามาโจมตีซ้ำ ทำให้การตั้งรับและการรุกคืบของกำลังพลไทยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยืนยันว่า กำลังพลยังคงมีขวัญกำลังใจดี และมีการเตรียมการรับมืออย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความมั่นคงและเดินหน้าปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้ แม้จะไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายก็ตาม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและที่มั่นของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจมีการขุดคูเพลาะหรือดัดแปลงเป็นอุโมงค์ รองโฆษกกองทัพบกระบุว่า เป็นข้อมูลด้านการข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ แต่ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง
ในส่วนกระแสข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ รองโฆษกกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ และรับข้อมูลอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ปอยเปต ซึ่งเป็นอีกจุดที่มีการช่วงชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กองทัพไทยได้ใช้กำลังทางอากาศสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายทางทหาร เพื่อสร้างความได้เปรียบในทางยุทธวิธี โดยย้ำว่าทุกการปฏิบัติการผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน มุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหาร และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือพลเรือนโดยเด็ดขาด
รองโฆษกกองทัพบกยืนยันว่า กองทัพไทยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมเดินหน้าปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง