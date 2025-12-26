ดราม่าสนั่น! "ดร.เอ้" ยก "พิธา" นักการเมืองหนึ่งเดียวในใจ "ชวน - อภิสิทธิ์" ยังสู้ไม่ได้

ดราม่าสนั่น! "ดร.เอ้" ยก "พิธา" นักการเมืองหนึ่งเดียวในดวงใจ ขนาด "ชวน - อภิสิทธิ์" ยังสู้ไม่ได้ ด้านรองโฆษกพรรคไทยก้าวใหม่ ชี้แจง "ดร.เอ้" ชื่นชอบ "พิธา" ในแง่สไตล์การทำงาน ยันไม่มีความคิดล้มล้างสถาบัน ด้วยบุคลิกนักวิชาการผสมวิศวกร ดูโผงผางไปบ้าง พูดตามที่คิด ไม่ได้เป็นปลาไหลเหมือนนักการเมืองทั่วไป
จากกรณีเพจ "ไทยรัฐ" มีการให้นักการเมืองเล่นเกมโหวต "ใครคือนักการเมืองในใจของคุณ" และที่เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงคือในส่วนของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ที่เลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนักการเมืองที่ชื่นชอบที่สุด
สำหรับรายชื่อนักการเมืองที่ถูกนำมาเป็นตัวเลือก มีดังนี้
ระหว่าง แพทองธาร กับ พิธา (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ อนุทิน (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ ธรรมนัส (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ บรรหาร (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ สุวัจน์ (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ อภิสิทธิ์ (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ ธนาธร (ดร.เอ้ หยุดคิดนิดนึงก่อนเลือก พิธา)
พิธา กับ ชวน หลีกภัย (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ พล.อ.ประวิตร (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ พล.อ.ประยุทธ์ (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ เนวิน (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
พิธา กับ ทักษิณ (ดร.เอ้ เลือก พิธา)
ล่าสุดวันนี้ (26 ธ.ค. 2568) นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล รองโฆษกพรรคไทยก้าวใหม่ ได้โพสต์ชี้แจงว่า มีหลายท่านสอบถามผมเรื่อง ดร.เอ้ แคนดิเดตนายกฯ คลิปโหวตนักการเมือง ผมขอเรียนในมุมมองของผมที่ได้ใกล้ชิดกับ ดร.เอ้ ตามนี้นะครับ
เรื่องแรก ดร.เอ้ เป็นคนรุ่นใหม่ เรียนจบต่างประเทศ จบสถาบันหลายแห่ง ดังนั้นจะมีแนวในเรื่องสไตล์การทำงานที่มุ่งเน้นไปในเรื่องความทันสมัย ปรับตัว ตามเทรนด์โลก
ผมจึงเข้าใจว่าพิธาจึงเป็นคำตอบในมุมมองของ ดร.เอ้ ถ้าเปรียบเทียบท่านอื่น ๆ ที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสไตล์การทำงาน หรือวิธีการทำงาน
เรื่องที่ 2 ความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์ ดร.เอ้ ไม่ได้มีแนวความคิดล้มล้างสถาบัน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคง
ถ้าจะล้ม หรือเป็นภัย ก็เป็นต่อเหล่าสแกมเมอร์ การคอรัปชั่น และปัญหาที่ซ้ำซาก เช่น น้ำท่วม การศึกษาที่ล้มเหลว ปากท้องฝืดเคือง เป็นต้น มากกว่าที่มัวไปมุ่งแก้ ม.112 ที่พยายามทำมาตลอด 9 ปี โดยละเลยเรื่องสำคัญ
ๆ ที่ควรทำก่อนในหลายครั้ง
เรื่องที่ 3 สไตล์ของ ดร.เอ้ เป็นคนไม่ชอบความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบการบิดเบือน หรือสร้าง “เฟคนิวส์” ข่าวลวง ข่าวปลอม เพื่อให้ประเทศชาติเสียหาย สร้างความสับสนให้กับประชาชน รวมไปถึงการโจมตีโดยไร้เหตุผล จึงพูดตามความคิดในแง่มาจากตัวตนที่บริสุทธิ์จากใจ ไม่ได้เป็นปลาไหลเหมือนนักการเมืองทั่วไป
และด้วยเพราะบุคลิกของนักวิชาการ ผสมวิศวกร ทำให้ ดร.เอ้ เป็นคนคล่องแคล่ว ว่องไว ฉะฉาน มั่นใจ เลยทำให้ดูโผงผางไปบ้าง แต่จะแฝงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มเปี่ยม
เรื่องที่ 4 ตามที่ผมเคยเขียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ดร.เอ้ อยู่ข้างทหารมาตลอด รวมไปถึงพูดเรื่องการเจรจานั้น หมายถึงนับจากนี้ต่อไปต้องมีการเจรจาที่ชัดเจน รัดกุม ในเมื่อเจรจาแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลง ก็ดำเนินการด้วยวิธีทหารเท่านั้น
อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับเขมร ดร.เอ้ เห็นแล้วว่าการเจรจาไม่เป็นผล ละเมิดทุกข้อตกลง จึงควรใช้มาตรการรุนแรงเพื่อยุติสงครามโดยเร็วที่สุด แล้วรีบกลับมาฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่อยู่ชายแดน
และอีกหลายประเด็น อยากให้ลองไปฟังคลิปเต็มๆ หรือดูในเพจ ดร.เอ้ เพจพรรค โดยตรง เพราะบางท่านอาจจะฟัง หรืออ่านท่อนใดท่อนนึง แล้วตีความโดยไม่ได้ฟัง อ่าน ที่เหลือทั้งหมด
*** ผมบอกกับทุกท่านตรงนี้ได้เลยครับว่า ถ้า ดร.เอ้ แคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยก้าวใหม่ มีแนวโน้มที่จะบั่นทอน 3 เสาหลักของประเทศ ผมคนนึงที่จะไม่อยู่ตรงนี้ ***
จึงขอเรียนอธิบายมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และขอขอบคุณทุกท่านจำนวนมาก ที่ส่งความห่วงใยในเรื่องนี้มาถึงผมด้วยครับ