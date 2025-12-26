ทภ.1 สรุปความเสียหาย กัมพูชายิงลูกระเบิด-จรวด BM21 เข้าสระแก้ว 61 พื้นที่ บ้านประชนพัง 112 หลัง พื้นที่เกษตรยับเยิน 6 พันไร่

กองทัพภาคที่ 1 สรุปความเสียหาย จากกัมพูชายิง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิดเข้าพื้นที่พลเรือนจังหวัดสระแก้ว ช่วง 8-26 ธ.ค.รวม 61 พื้นที่ บ้านเรือนประชาชนพัง 112 หลัง พื้นที่เกษตรเสียหายเกือบ 6 พันไร่ ระบบสาธารณูปโภค 14 จุด
วันนี้(26 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์รายงาน ข้อมูลความเสียหายจากฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - 26 ธ.ค.68 ฝ่ายกัมพูชา ยังคงใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และ BM-21 เข้ามาพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทย แบบไร้ทิศทาง มายังพื้นที่ฝั่งพลเรือนของไทย
พร้อมระบุข้อความว่า นี่คือสิ่งยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาไม่มีความจริงใจ และไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้ อีกทั้งยังเจตนาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 1 สรุปความเสียหายจากกัมพูชาใช้ BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว วันที่ 8 ธ.ค.68 - 26 ธ.ค.68 ดังนี้
บ้านเรือนประชาชน (อ.โคกสูง - อ.ตาพระยา) 112 หลังคาเรือน
พลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ (อ.โคกสูง) 7 ราย
วัวเสียชีวิต 8 ตัว
พื้นที่เกษตร 7 พื้นที่ (อ.โคกสูง - อ.ตาพระยา)
-ไร่อ้อย จํานวน 5,842 ไร่
-ยูคาลิปตัส จํานวน 42 ไร่
-มะม่วง จํานวน 9 ไร่
รวม 5,893 ไร่
ระบบสาธารณูปโภค 14 จุด
(อ.โคกสูง - อ.ตาพระยา)
-ถนนเสียหาย 7 จุด
-เสาไฟฟ้าแรงสูง 3 จุด
-กําแพงปศุสัตว์ 1 จุด
-กําแพงโรงเรียน 1 จุด
-จุดตรวจที่ 34 1 จุด
-จุดตรวจที่ 15 1 จุด
ทรัพย์สินประชาชน 3 ครั้ง
(อ.โคกสูง )
-รถแทรกเตอร์ 1 คัน
-รถเกษตร 1 คัน
-รถบัสโดยสาร 1 คัน
สรุปพื้นที่เสียหายรายอำเภอ
อ.อรัญประเทศ 20 แห่ง
อ.โคกสูง 41 แห่ง
รวม 61 พื้นที