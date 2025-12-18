ทภ.1 สรุปสถานการณ์รบวันที่ 11 ไทยยังดำเนินกลยุทธ์เข้ายึด-ควบคุมบ้านคลองแผง-หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว กัมพูชายังต้านหนัก

กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์รบด้านจังหวัดสระแก้ว วันที่ 11 ไทยยังดำเนินกลยุทธ์เข้ายึด-ควบคุมบ้านคลองแผง-หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว กัมพูชายังต้านหนักด้วยการยิง BM-21,ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง ด้านกองทัพอากาศทิ้งระเบิดที่ตั้งหน่วยทหาร คลังอาวุธ-กระสุนและวัตถุระเบิดฝั่งปอยเปต และ อ.ศรีโสภณ จ.บันทายมีชัย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 18 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.
กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 11 โดยมีการรบปะทะอย่างหนัก เพื่อยึดครองพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อยึดและควบคุมพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้ง โดยฝ่ายกัมพูชาทำการตั้งรับในที่มั่น และใช้การยิง BM-21,ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองหญ้แก้ว อ.โคกสูง ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อยึดและควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชายังคงต่อต้านด้วยการยิง BM-21,ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง และพยายามเพิ่มเติมกำลังเพื่อเข้าปฏิบัติต่อฝ่ายเรา
พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อยึดและควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชาทำการตั้งรับในที่มั่น และใช้การยิง BM-21,ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ต่อเป้าหมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งตรวจพบว่าเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร คลังอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิด ในพื้นที่ฝั่งปอยเปต และ อ.ศรีโสภณ ตรงข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของทหารและประชาชนของฝ่ายไทย โดยภารกิจนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนชาวกัมพูชาและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการสู้รบ
ในส่วนกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เพิ่มเติมจำนวน 1 นาย สรุปยอดกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - ปัจจุบัน บาดเจ็บ 64 นาย และเสียชีวิต 4 นาย ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ใน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 4 พื้นที่ จำนวน 41 ศูนย์ รวม 18,874 คน
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง
จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ