ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ 3/68

ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.ไพฑูรย์ ชีชะนะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (จก.ยศ.ทร.) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ 3/68 ณ ลานสวนสนาม
โดยพิธีสวนสนามฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพลกองประจำการหลักสูตรทหารใหม่ฯ ผลัดที่ 3/68 จำนวนทั้งสิ้น 2,934 นาย จัดเป็นกรมสวนสนาม ประกอบด้วย 4 กองพัน (20 กองร้อย) และ 1 กองร้อยวิ่งสวนสนาม ได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีลักษณะทหารที่ดี อันเป็นผลจากการฝึกตลอดห้วงเวลา 8 สัปดาห์ สามารถปรับสภาพร่างกายและจิตใจ จากพลเรือน มาเป็นทหารเรือที่สง่างาม เข้มแข็ง เป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ
ทั้งนี้กองทัพเรือมอบหมายให้ ศฝท.ยศ.ทร. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ทหารใหม่ ผลัดที่ 3/68 ตั้งแต่ 1 พ.ย.68 เพื่อให้มีลักษณะทหารที่ดี มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือเบื้องต้น รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีกำหนดการส่งตัวเพื่อปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ม.ค.69 ต่อไป