กองทุนสื่อฯ จัดใหญ่เสวนาปี 2569 “Shaping the Future” ผนึกกำลังไทย-จีน ขับเคลื่อนนิเวศสื่อยั่งยืน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อระดับโลกและสถานเอกอัครราชทูตจีน จัดงานเสวนาใหญ่ ‘Shaping the Future by Driving Media 2026’ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อวางโรดแมปทิศทางสื่อไทยปี 2569 มุ่งสร้างนิเวศสื่อที่สมดุล พร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านแพลตฟอร์มสัญชาติไทย สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) จัดเสวนาวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และทิศทางสื่อปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Shaping the Future by Driving Media 2026” เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาสื่อไทย พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศสื่อที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์
คุณโหว เป่ย (Hou Pei) ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวสารสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวปาฐกถา ในนามของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้ความใส่ใจและสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อระหว่างจีน-ไทย และกระชับมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เยาวชนคือคนรุ่นที่มีพลัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สดใหม่ที่สุดในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฝ่ายจีนหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสื่อมวลชนในการใช้แพลตฟอร์มสื่อใหม่ (New Media) นำเสนอเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันเขียนบทใหม่ของมิตรภาพจีน-ไทย สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจะยังคงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสืบไป
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า งานเสวนาวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และทิศทางสื่อปี 2569 ครั้งนี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส เพื่อการเติบโตของนิเวศสื่อไทยอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จึงเปิดพื้นที่แห่งโอกาส ที่ช่วยเติมเต็มศักยภาพให้ผู้ผลิตสื่อ นักสื่อสาร และผู้ประกอบการ ได้เติบโตบนเส้นทางของการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างแท้จริง แนวคิดสำคัญคือการสร้าง นิเวศสื่อที่สมดุล ซึ่งไม่อาจผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการ ชุมชน และประชาชน เพื่อให้สื่อทำหน้าที่เป็นพลังบวกที่ช่วยให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กองทุนฯ พยายามใช้บทบาทของตนเองเป็น สะพานเชื่อมองค์ความรู้ ดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตสื่อทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้ เพื่อจุดประกายและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย เปรียบเสมือนการ “ปลูกต้นกล้า” ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จนเติบโตเป็น “ต้นไม้ใหญ่” ที่สามารถให้ร่มเงาและคุณค่าแก่สังคมในอนาคต ในระดับนโยบาย ยังมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะ เห็นความสำคัญของสินค้าวัฒนธรรม อย่างจริงจัง ประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลายและงดงาม ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเนื้อหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลก ให้เกิดความชื่นชม สนใจ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในเวทีสากล ท้ายที่สุด ความเชื่อสำคัญที่ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นคือ “สื่อที่ดี และ สื่อที่สร้างสรรค์ สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้” ภาคนโยบายจึงควรสนับสนุนและผลักดันให้เกิด แพลตฟอร์มสัญชาติไทย ที่เปิดพื้นที่ให้นักสื่อสารชุมชน ซึ่งมีพลังและไฟในการขับเคลื่อนสังคม ได้จับคู่กับภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพาประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ
ภายในงานเสวนาวิชาการฯ ได้รวบรวมผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เทคโนโลยีวงการสื่อ จากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแชร์ข้อมูลด้านสื่อให้กับผู้ร่วมเสวนา อาทิ ดร. โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เทโร ดิจิทัล จำกัด, คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส พร้อมด้วยคุณโจว หรง (Zhou Rong) Government Public Relations Officer of Shanhai Group, คุณหวัง หย่าซง (Wang Yasong) ประธานบริษัท Guangxi Nanyi Intelligent Technology, คุณเสี่ยวคุน เกา (Xiaokun Gao) ผู้จัดการประจำประเทศไทย Country Manager – Sanook / Tencent,
ดร.ปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด , คุณแกรี่ พาวด์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC), Bloomberg LP ประเทศไทย และภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณคมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์, คุณธีรคหเทพ อาริยวงศ์ษา จากTHAM Studio19 มาร่วมพูดคุยประเด็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอีกด้วย