ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงละครเสภา เรื่อง "ขุนช้าง - ขุนแผน“

วันนี้ ( 23 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 19.19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครเสภา เรื่อง "ขุนช้าง - ขุนแผน" ตอน พลายชุมพล จัดโดย มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
การนี้ เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้สนับสนุนการจัดงาน และทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ คณะกรรมการจัดงาน ฯ และนักแสดง ตามลำดับ
จากนั้น เสด็จฯไปยังหอประชุมใหญ่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส พระราชวโรกาส ให้ นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาสตราจารย์เกียรติคุณชริตา รักษ์พลเมือง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดง และกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญ พระเนตรการแสดงรำถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ยี่สิบสี่ตุลา มหาวิปโยค" รำถวายพระพร และการแสดงละครเสภา เรื่อง "ขุนช้าง - ขุนแผน" ตอน พลายชุมพล ตามลำดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ยี่สิบสี่ตลา มหาวิปโยค" แต่งเนื้อร้องและประดิษฐ์ท่ารำโดย ดร.วันทนีย์ ม่วงบุญ ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร และทอดพระเนตรละครเสภา เรื่อง "ขุนช้าง - ขุนแผน" ตอน พลายชุมพล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องก์ คือ ” ขุนแผนได้แก้วกิริยา“ และองก์ที่ 2 ตอน ” ศึกโกลา สองพี่น้อง“ คือพระไวยกับพลายชุมพล โดยมี ดร.วันทนีย์ ม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปการแสดง กรมศิลปากร เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ ควบคุมและกำกับการแสดง ร่วมด้วย นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี และนางสาวธนันดา มณีฉาย นาฏศิลปินอาวุโส กรมศิลปากรเป็นผู้ช่วยกำกับการแสดง
เมื่อจบการแสดง นางมนฤดี เกตุพันธุ์ พิธีกรกราบบังคมทูลเบิกประธานมูลนิธิ ฯ และนักแสดง เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานช่อดอกไม้ สมควรแก่เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กลับพระที่นั่งอังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
การแสดงละครเสภา เรื่อง "ขุนช้าง - ขุนแผน" ตอน พลายชุมพล จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 73 พรรษาซึ่งเป็นการจัดการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2566 เป็นการแสดงละครเรื่อง “มโนราห์” ปี 2567 เป็นละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง ตอนนางมณฑาลงกระท่อม”